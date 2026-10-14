Phó Thủ tướng: Bắc Ninh cần tận dụng tối đa thời cơ để đạt tăng trưởng quý IV là 14,37%

Ngày 14/10, tại Tp.Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Thành phố về thực hiện các giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội của Tp.Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết, 9 tháng đầu năm 2026 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Bắc Ninh, mở ra không gian phát triển mới, hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao. Tăng trưởng GRDP quý III ước tăng 13,8% đứng thứ 3 cả nước; 9 tháng ước tăng 11,8%, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm 12 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: VGP).

Về kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, ông Phạm Văn Thịnh cho biết, theo các nghị quyết của Chính phủ, Tp.Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 12,5%, như vậy tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 11,8% còn cách mục tiêu cả năm 0,7%. Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu được giao, tăng trưởng GRDP trong quý IV phải đạt 14,7%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng trước kết quả Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Kinh tế Tp.Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP quý sau cao hơn quý trước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là kết quả nổi bật trong bối cảnh Bắc Ninh vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9.

Những kết quả này khẳng định vị trí của Bắc Ninh là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo hàng đầu, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của Thành phố. Bắc Ninh có đủ các yếu tố nền tảng để đảm nhận vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý Thành phố tận dụng tối đa thời cơ tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV là 14,37% (được giao tại Nghị quyết số 312/NQ-CP) hướng đến hoàn thành mục tiêu cả năm 2026.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm quốc gia và liên vùng trên địa bàn (như đường Vành đai 4, Vành đai 5, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến đường kết nối); chủ động chuẩn bị đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ cao cấp và logistics, sẵn sàng tham gia phục vụ các sự kiện quốc tế lớn tại Việt Nam, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành; khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược trong những lĩnh vực Thành phố có lợi thế và phù hợp với xu hướng phát triển, trọng tâm là lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và công nghiệp hỗ trợ. Nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tỉ lệ nội địa hóa, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã giải quyết các kiến nghị cụ thể của Bắc Ninh với tinh thần tạo mọi thuận lợi để thành phố phát triển hơn nữa.