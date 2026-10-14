Phó Thủ tướng: 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam - Hoa Kỳ

Hội nghị thu hút hơn 250 đại diện cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Sự kiện năm nay có chủ đề “Kỷ nguyên tăng trưởng mới: Đưa quan hệ Đối tác Kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu” diễn ra sáng 14/10, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), AmCham Việt Nam và Phòng Thương mại Hoa Kỳ (U.S. Chamber of Commerce) đồng tổ chức. Hội nghị đã thu hút hơn 250 đại diện cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, hội nghị là cầu nối chiến lược giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần cụ thể hóa các định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam thành hành động, dự án và kết quả hợp tác thực chất, thúc đẩy thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, hiệu quả và cùng có lợi.

Đánh giá về mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực nhận định, sau 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn 3 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có nhiều bước phát triển quan trọng.

Trước hết, hai bên đã tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin, thực hiện trao đổi cấp cao, hợp tác nghị viện và các cơ chế đối thoại, các hoạt động này tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết hai nước.

Thứ hai, hai bên đang tích cực hoàn tất đàm phán về hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng để hướng tới xây dựng khuôn khổ hợp tác ổn định, minh bạch, có tính dự báo cao, tạo điều kiện cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư dài hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Thứ ba, cùng với dòng vốn đầu tư thương mại hai chiều, quan hệ kinh tế đang mở rộng từ trao đổi hàng hóa sang kết nối doanh nghiệp, liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng. Đây là cơ sở để phát triển quan hệ đối tác dài hạn, gia tăng giá trị tại chỗ và kết nối doanh nghiệp hai nước vào chuỗi cung ứng của nhau.

Thứ tư, mở rộng hợp tác công nghệ, hợp tác bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết hợp thế mạnh công nghệ của Hoa Kỳ với năng lượng sản xuất và nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thứ năm, gắn kết hợp tác song phương với khu vực và toàn cầu. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng gắn với các vấn đề sâu rộng hơn của khu vực và quốc tế. Từ khả năng chống chịu chuỗi cung ứng đến hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương góp phần mở rộng hợp tác và gắn kết lợi ích của hai nước với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Cũng tại hội nghị, theo Phó chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh, tính đến cuối tháng 7/2026, Hoa Kỳ có 1.587 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 12,5 tỷ USD.

Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang hiện diện tại Việt Nam từ những dự án năng lượng đến bán dẫn, AI, thiết kế chip và các thương vụ đầu tư tài chính. Nhiều doanh nghiệp lớn như HP, Nvida, FedEx và Excelerate Energy...đã mang đến nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị tiên tiến, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Phó chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Công nghệ cao, năng lượng sạch và những lĩnh vực hợp tác ưu tiên

Chia sẻ về những cơ hội hợp tác song phương giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh về 5 lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trước hết về công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, hai bên cần hướng tới hợp tác toàn diện, từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất ứng dụng đến đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

Thứ hai là năng lượng sạch, chuyển đổi xanh. Trong đó, hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao vào năng lượng tái tạo, hạ tầng năng lượng, công nghệ giảm phát thải, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển về vững.

Thứ ba là phát triển chuỗi cung ứng bền vững, tăng cường liên kết sản xuất, đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực logistics trên cơ sở hiệu quả, cùng có lợi.

Thứ tư là tài chính, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Các bên tạo điều kiện phát triển các mô hình tài chính mới, huy động nguồn lực dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thứ năm là giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo những nhu cầu thực diễn của các ngành công nghệ mới.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Để hiện thực hóa những mục tiêu và định hướng trên, Phó Thủ tướng Thường trực kêu gọi sự chung tay của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam cam kết đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo và thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả và thực tiễn là thước đo.

“Chính phủ Việt Nam coi thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Việt Nam. Chúng tôi coi những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp chính là những điều mà Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành các địa phương phải tập trung giải quyết sớm trong thời gian tới,” Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định.

Đối với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cần chú trọng hơn nữa trong hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ ổn định, bền vững, tích cực truyền tải thông điệp về sự thiện chí và nỗ lực hợp tác của Việt Nam tới Chính phủ Hoa Kỳ về việc sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đánh giá cân bằng, khách quan về thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam trong các cuộc điều tra trong mục 301.

Đối với doanh nghiệp Hoa Kỳ, các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực công nghệ cốt lõi, nhất là lĩnh vực bán dẫn; không chỉ dừng lại ở trao đổi thương mại mà còn mở rộng kết nối sâu hơn vào công nghệ, thiết bị, chuỗi cung ứng.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh, các doanh nghiệp quốc gia Bắc Mỹ này, với sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Đại sứ cho rằng, doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tiếp cận những cơ hội mới tại Việt Nam. Dù vậy, việc đầu tư của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào môi trường pháp lý thuận lợi. Do đó, niềm tin của các nhà đầu tư sẽ cần được xây dựng trên các quy định rõ ràng, có tính dự báo và được hình thành thông qua tham vấn với những đối tượng trực tiếp thực hiện.

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn khu vực

Chia sẻ về tiềm năng đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường Phạm Gia Túc cho biết, với vị trí chiến lược, mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, thị trường phát triển năng động và lực lượng lao động dồi dào, Việt Nam mang đến nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tích cực với GDP tăng trưởng 9,01%, đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%, tạo nền tảng thuận lợi cho mở động sản xuất, kinh doanh và đầu tư giải hạn.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng tiếp tục khởi sắc. Tổng vốn FDI đăng ký trong 9 tháng qua đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, vốn FDi thực hiện đạt khoảng 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước.

“Kết quả này khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thần cầu và sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam,” Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận định.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chia sẻ về định hướng triển khai của Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Khẳng định về mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn từ 2026 – 2031, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã nêu rõ về ba định hướng triển khai của Việt Nam giai đoạn tới.

Trước hết, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện thế chế theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tháo gỡ các điểm nghẽn. Chính phủ sẽ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, lấy hiệu quả thực tiễn và lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thứ hai là phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại. Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, nâng cao năng lực logistics, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển mạnh hạ tầng số và dữ liệu quốc gia, để không chỉ tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất mà còn thúc đẩy hoạt động kinh doanh và kết nối thị trường.

Thứ ba, Việt Nam coi phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn mới. Việt Nam chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào có lĩnh vực đông nghệ cao, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực cao gắn với đào tạo vào nhu cầu của thị trường, với yêu cầu của kinh tế số, góp phần tăng năng suất lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc một lần nữa khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại đầu tư và phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, bền vững hơn, vì một tương lai cùng hợp tác và cùng phát triển".