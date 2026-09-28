Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn tiếp Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của ADB

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc NHNN. Về phía ADB có ông Shantanu Chakaborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cùng các thành viên Đoàn công tác.

Chào mừng ông Nianshan Zhang cùng Đoàn công tác ADB đến thăm và làm việc tại NHNN, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chúc mừng ông Nianshan Zhang trên cương vị mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ADB và Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Phó Thống đốc cũng ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của ADB đối với Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn ADB tiếp tục có những đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn cùng Đoàn công tác ADB chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về một số nội dung hợp tác giữa Việt Nam và ADB, trong đó có đề nghị của phía ADB về việc Việt Nam nghiên cứu, xem xét khả năng đăng cai Hội nghị thường niên ADB năm 2028.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo NHNN cho biết, cùng với quá trình đẩy mạnh đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và du lịch, Việt Nam ngày càng có thêm kinh nghiệm và năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Đây là tiền đề để Việt Nam nghiên cứu, xem xét khả năng đăng cai các sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, trong đó có Hội nghị thường niên ADB.

Ông Nianshan Zhang - Giám đốc Khu vực Đông Nam Á, ADB phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nianshan Zhang đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả với Việt Nam, đồng thời chia sẻ ADB đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay từ 7,2% lên 7,8% và khẳng định ADB sẽ tiếp tục đồng hành, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Đại diện ADB cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn bày tỏ tin tưởng trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp thời gian qua, NHNN và ADB sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.