Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng làm việc với hệ thống ngân hàng Đồng Tháp và Tây Ninh

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NHNN Khu vực 13 cung cấp

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc NHNN Khu vực 13 Phạm Minh Tú cho biết, hoạt động ngân hàng trên địa bàn hai tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng. Đến cuối tháng 9/2026, tổng nguồn vốn huy động đạt 487.210 tỷ đồng, tăng 12,93% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 555.659 tỷ đồng, tăng 5,82%.

Thời gian qua, NHNN Khu vực 13 đã chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, Chi nhánh tích cực phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương trong triển khai chính sách tiền tệ, tín dụng và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả hoạt động chuyên môn, NHNN Khu vực 13 cũng báo cáo những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, diện tích làm việc, nơi lưu trú và kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Chi nhánh đề xuất phương án đầu tư xây dựng bổ sung trên diện tích khoảng 2.000 m² đất liền kề trụ sở hiện hữu. UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất chủ trương bố trí, giao bổ sung diện tích đất này nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động ổn định, an toàn và lâu dài của Chi nhánh.

Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đồng thời trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn của NHNN Khu vực 13.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của NHNN Khu vực 13 và các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong triển khai các cơ chế chính sách của ngành Ngân hàng, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu NHNN Khu vực 13 tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của NHNN về triển khai giải pháp giảm lãi suất, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với chi phí hợp lý.

Cùng với đó, Chi nhánh cần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả, nhất là triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện. Phó Thống đốc cũng lưu ý NHNN Khu vực 13 tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, bảo đảm các tổ chức này hoạt động an toàn, ổn định, tuân thủ đúng quy định pháp luật.