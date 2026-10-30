Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Truyền thông chính sách cần chủ động từ sớm

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chia sẻ tại chương trình

Truyền thông chính sách – công cụ quan trọng hỗ trợ điều hành

Chia sẻ tại chương trình, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, công tác điều hành chính sách tiền tệ phải đồng thời cân đối nhiều mục tiêu như ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống. Những vấn đề liên quan đến lãi suất, tỷ giá, tín dụng, thanh khoản, thị trường vàng hay hoạt động của các tổ chức tín dụng luôn thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các nền tảng số và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm thay đổi căn bản tốc độ, phương thức lan truyền thông tin. Bên cạnh những cơ hội mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đa dạng hóa hình thức truyền tải và phân tích phản hồi, môi trường số cũng đặt ra nguy cơ gia tăng thông tin giả mạo, tin đồn, nội dung cắt ghép hoặc diễn giải thiếu bối cảnh.

Đối với lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, yêu cầu này càng trở nên quan trọng bởi thông tin có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng thị trường và niềm tin công chúng. Hiện gần 90% người trưởng thành tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng, với trên 232 triệu tài khoản. Hoạt động ngân hàng gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế - xã hội, vì vậy một thông tin thiếu chính xác hoặc tin đồn chưa được kiểm chứng cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền, vay vốn, đầu tư và sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Theo Phó Thống đốc, truyền thông chính sách cần được nhìn nhận là một công cụ quan trọng hỗ trợ điều hành và thực thi chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý. Hiệu quả truyền thông không chỉ được đánh giá qua số lượng tin, bài hay mức độ lan tỏa thông tin, mà quan trọng hơn là mức độ người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, đồng thuận và thực hiện chính sách.

Đề cập đến định hướng truyền thông chính sách trong ngành Ngân hàng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian qua, NHNN đã từng bước hoàn thiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quy chế phối hợp truyền thông ngành Ngân hàng, đồng thời triển khai các chương trình, kế hoạch truyền thông định kỳ và đột xuất.

Công tác truyền thông được thực hiện đồng bộ trước, trong và sau khi ban hành chính sách, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Các hình thức truyền thông ngày càng đa dạng, từ họp báo, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin đến ứng dụng các nền tảng số, infographic, video ngắn và nội dung đa phương tiện.

Bên cạnh phát huy vai trò của Cổng Thông tin điện tử NHNN, Thời báo Ngân hàng cũng như các cơ quan báo chí trong Ngành, NHNN cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Ngành nhằm đưa thông tin chính thống đến đông đảo công chúng. Trong đó, chương trình “Chuyện ngân hàng – Chuyện đời sống” phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những cách làm nhằm truyền tải các cơ chế, chính sách, chương trình tín dụng và khuyến cáo về an toàn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng theo hướng gần gũi, dễ hiểu.

Từ những kết quả đạt được, Phó Thống đốc cũng chỉ ra một số yêu cầu cần tiếp tục đổi mới, trong đó nổi bật là nâng cao tính chủ động của các đơn vị; cải thiện chất lượng thông tin và giải thích chính sách; tăng cường phối hợp, dự báo và xử lý rủi ro truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong theo dõi, phân tích dư luận.

Các học viên tại buổi chia sẻ

Phối hợp thực chất, củng cố niềm tin công chúng

Một trong những nội dung được Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đặc biệt nhấn mạnh là trách nhiệm của người đứng đầu các Vụ, Cục và đơn vị thuộc NHNN. Truyền thông chính sách không phải nhiệm vụ riêng của Văn phòng hay cơ quan báo chí, mà là trách nhiệm chung của toàn Ngành, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị cần chủ động đưa nội dung truyền thông chính sách vào chương trình, kế hoạch công tác; xác định những chính sách, nhiệm vụ trọng tâm cần truyền thông theo từng thời kỳ. Đơn vị chủ trì chính sách chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung chuyên môn, căn cứ pháp lý, số liệu và đánh giá tác động; đồng thời chủ động cung cấp thông tin, giải thích nghiệp vụ và báo cáo những vấn đề có nguy cơ phát sinh dư luận.

Văn phòng NHNN giữ vai trò đầu mối tham mưu, kết nối, điều phối và tổ chức triển khai công tác truyền thông. Sự phối hợp cần được thực hiện theo quy trình rõ ràng, từ nhận diện nhu cầu truyền thông, xây dựng kế hoạch, rà soát nội dung, trình phê duyệt đến tổ chức thực hiện, theo dõi và tổng hợp phản hồi. Trong đó, cần xác định cụ thể đầu mối, thời hạn cung cấp thông tin và trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm hoặc có nguy cơ trở thành khủng hoảng truyền thông.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế phối hợp, công tác truyền thông cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và công cụ. Thông tin chuyên môn cần được diễn giải rõ ràng, dễ tiếp cận, tập trung trả lời những vấn đề công chúng quan tâm: chính sách giải quyết vấn đề gì, ai chịu tác động, thời điểm áp dụng và người dân, doanh nghiệp cần thực hiện như thế nào. Các hình thức như infographic, video ngắn, nội dung hỏi – đáp, dữ liệu trực quan cần được tăng cường, song song với việc phát huy vai trò của báo chí trong phân tích, giải thích và phản ánh thực tiễn.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn

Kết luận chuyên đề, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách thuộc lĩnh vực được giao; chủ động rà soát các chính sách trọng tâm, dự báo vấn đề dư luận quan tâm và phối hợp với Văn phòng NHNN ngay từ khâu chuẩn bị.

Mục tiêu đặt ra sau chương trình tập huấn là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của lãnh đạo, cán bộ các đơn vị; nâng cao tính chủ động của đơn vị chuyên môn, phát huy vai trò điều phối của Văn phòng và tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan báo chí.

Phó Thống đốc nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt: truyền thông phải chủ động từ sớm, thông tin phải chính xác và thống nhất, phối hợp phải rõ trách nhiệm, hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở việc chính sách đi vào cuộc sống. Đây không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông mà còn là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN, ổn định kỳ vọng thị trường và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với hệ thống ngân hàng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chụp ảnh cùng toàn thể học viên