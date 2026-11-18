Phát biểu mở đầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Trong nhiều năm qua, Hải Phòng luôn là một trong những địa phương có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, thuộc nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao. Hiện nay, cả nước đang phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hải Phòng ước tăng 12,08%, đứng thứ ba cả nước, thuộc nhóm ba địa phương có tốc độ tăng trưởng từ 12% trở lên.Quy mô kinh tế ước đạt 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.Thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng; tạo điều kiện để thành phố chủ động khai thác các nguồn lực phát triển; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, các công trình giao thông kết nối liên vùng; bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án trọng điểm…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ phối hợp với các chính sách vĩ mô khác một cách đồng bộ và linh hoạt để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Về tín dụng, NHNN tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, trong quá trình điều hành, NHNN đã triển khai các giải pháp nhằm tạo dư địa cho các TCTD cấp tín dụng đối với một số nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và để tạo điều kiện cho các TCTD trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình như bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội hay, các công trình, dự án trọng điểm, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Với các giải pháp đồng bộ, đến ngày 13/11/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 21 triệu tỷ đồng, tăng 13,26% so với cuối năm 2025 và tiếp tục là một kênh nguồn vốn chủ lực cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp. Cơ cấu tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. NHNN cũng quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối huy động vốn và cho vay, đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay…

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc

Đánh giá về hoạt động ngân hàng trên địa bàn Hải Phòng, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, ngành Ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của NHNN Trung ương, đặc biệt về các giải pháp về mở rộng tín dụng và công tác ổn định mặt bằng lãi suất, đẩy mạnh các hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đảm bảo quy mô tín dụng và chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu là 0,95%. Lãi suất cho vay bình quân của các giao dịch bằng đồng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại ở mức 9,03%; lãi suất cho các lĩnh vực ưu tiên là khoảng 4%. Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng chính sách cũng được triển khai hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị các ngân hàng trên địa bàn Hải Phòng thường xuyên đánh giá, theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn một cách hợp lý, hài hòa, giữ ổn định mặt bằng lãi suất và đảm bảo an toàn hệ thống; tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng, tập trung vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm, khả thi phục vụ phát triển các thế mạnh của vùng, địa phương, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, nhất là việc duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài. Đối với các kiến nghị của Hải Phòng, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng cảng biển và các dự án năng lượng.