Theo báo cáo của tỉnh Hưng Yên, trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,22% (kịch bản 11,13%), cao hơn bình quân cả nước (9,01%), xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và thứ 5/6 địa phương vùng đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên là một trong 12 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 15,64% (cả nước tăng 12,4%). Đến ngày 12/11/2026, toàn tỉnh giải ngân vốn kế hoạch được hơn 28.568 tỷ đồng, đạt 65,7% so với kế hoạch, đứng thứ 4 cả nước về số vốn giải ngân tuyệt đối. Dự kiến cả năm hoàn thành giải ngân 100% số vốn được giao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trao đổi, làm rõ những kiến nghị liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, bảo đảm nguồn cung năng lượng, vật liệu xây dựng, phát triển nông nghiệp… nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà bày tỏ nhất trí với báo cáo kết quả của UBND tỉnh Hưng Yên. Trong 11 tháng năm 2026, Hưng Yên là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước và đạt được những kết quả phát triển toàn diện về các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi làm việc

Về phía ngành Ngân hàng, bám sát chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, NHNN đã điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Đối với tình hình hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hệ thống các tổ chức tín dụng đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của NHNN, đảm bảo cung ứng vốn tín dụng, đáp ứng các nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến hết tháng 10/2026, dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hưng Yên tăng 8,3% so với cuối năm ngoái; Huy động vốn tăng trưởng tích cực 16%, cho thấy dư địa để tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới còn rất lớn khi tốc độ tăng trưởng huy động vốn tăng gấp đôi so với tăng trưởng tín dụng. Cơ cấu tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như tín dụng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Toàn cảnh buổi làm việc

Đáng chú ý, việc triển khai tài trợ cho các dự án lớn trên địa bàn như dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên) với dư nợ là trên 6.200 tỷ, dự án đường ven biển qua Thái Bình cũng đạt kết quả rất tích cực. Bên cạnh quy mô tín dụng tăng trưởng khả quan, chất lượng tín dụng cũng được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn là 0,63%. Ngoài ra, các chương trình tín dụng chính sách cũng đạt mức tăng trưởng cao, dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội đến cuối tháng 10/2026 đạt trên 12 nghìn tỷ đồng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng một cách linh hoạt, chủ động để góp phần hỗ trợ cho tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần kiểm soát lạm phát; đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục giữ ổn định mặt bằng lãi suất và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân.

Phó Thống đốc cũng đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Ngân hàng trên địa bàn để triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, đẩy mạnh cho vay các dự án có hiệu quả, dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để có thêm nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.