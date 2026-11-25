Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đánh giá cao sự phối hợp của RBA, Ban Thư ký FSB và các bên liên quan trong công tác tổ chức Hội nghị. Phó Thống đốc nhấn mạnh vai trò của RCG châu Á trong việc phản ánh tiếng nói, kinh nghiệm và các ưu tiên của khu vực vào chương trình nghị sự về ổn định tài chính toàn cầu; đồng thời đề cao việc tăng cường đối thoại hai chiều giữa các nhóm tư vấn khu vực và FSB nhằm nâng cao hiệu quả đóng góp của các thành viên vào hoạt động chung của FSB.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà điều hành Hội nghị

Trong các phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động nhận diện, theo dõi, đánh giá các rủi ro, chuẩn bị sẵn sàng các cơ chế ứng phó, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tài chính và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Phó Thống đốc cho rằng việc xây dựng và triển khai các chính sách, chuẩn mực quốc tế cần tính đến sự khác biệt về trình độ phát triển, năng lực quản lý và điều kiện thực tiễn của từng nền kinh tế để bảo đảm các chính sách có tính khả thi và bao trùm. Phó Thống đốc cũng khuyến khích các thành viên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực, hướng tới các giải pháp thiết thực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của các nền kinh tế trong khu vực.

Quang cảnh Hội nghị

Bên lề Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đã có cuộc làm việc song phương với Thống đốc RBA, Michele Bullock. Phó Thống đốc đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai ngân hàng trung ương thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Đoàn NHNN cũng có buổi trao đổi với RBA và Ban Thư ký FSB về công tác phối hợp chuẩn bị Hội nghị tiếp theo của RCG châu Á, dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2027 tại Việt Nam do NHNN đăng cai và đồng chủ trì cùng RBA.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN đã triển khai công tác chuẩn bị và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với RBA, Ban Thư ký FSB trong việc xây dựng chương trình, lựa chọn địa điểm và thu xếp các điều kiện tổ chức Hội nghị. NHNN mong muốn tiếp tục phát huy kết quả hợp tác giữa các thành viên, bảo đảm Hội nghị tại Việt Nam được tổ chức hiệu quả, thiết thực và đóng góp tích cực vào hoạt động chung của FSB.

Đoàn NHNN chụp ảnh lưu niệm cùng RBA và FSB

Việc tham dự và đồng chủ trì Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và trách nhiệm của NHNN trong hợp tác quốc tế về ổn định tài chính, góp phần nâng cao tiếng nói của khu vực châu Á tại FSB trên cương vị Đồng Chủ trì RCG châu Á nhiệm kỳ 2025–2027.