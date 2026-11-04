Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 trưa 4/11, trả lời câu hỏi của báo chí về lãi suất và việc điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, nhu cầu vốn cho nền kinh tế luôn ở mức cao để phục vụ tăng trưởng trong khi để kiểm soát lạm phát, nhiều ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để kiểm soát, dẫn đến áp lực tỷ giá đối với chính sách tiền tệ.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: ​Sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Ảnh: Trần Trung/Bnews/TTXVN

Phó Thống đốc chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, và gần đây nhất là trong tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nguồn lực và tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng để triển khai các giải pháp giảm lãi suất.

Phó Thống đốc thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng giảm 0,5%/năm đối với lãi suất niêm yết và giảm các khoản tiền gửi mới, đồng thời tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp. Bên cạnh đó, về lãi suất cho vay cũng yêu cầu giảm từ 1,5 đến 2% đối với những khoản vay cho sản xuất kinh doanh và cho các lĩnh vực ưu tiên.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, sau một thời gian triển khai đã có một số kết quả tích cực. Về lãi suất niêm yết, các ngân hàng đã giảm lãi suất niêm yết khoảng 0,5%/năm đối với các khoản tiền gửi mới. Cụ thể, các ngân hàng thương mại nhà nước và khối ngân hàng thương mại nước ngoài giảm cơ bản phổ biến ở mức 0,5%/năm. Khối ngân hàng thương mại cổ phần giảm ở mức 0,5 đến 0,75%/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi là một tiền đề quan trọng để các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Về lãi suất thực tế huy động, đến cuối tháng 10, lãi suất huy động của các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với thời điểm thống kê vào giữa tháng 10.

Về lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới của giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua đã giảm khoảng 0,2 đến 0,5% so với cái kỳ báo cáo là giữa tháng 10.

Phó Thống đốc cho biết, để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản cũng như nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai các biện pháp như nghiệp vụ thị trường mở hàng ngày, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam cho các kỳ hạn ngắn.

Ngay như trong ngày 3/11, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn dài cho các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

Việc triển khai các giải pháp sẽ giúp hệ thống các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại có thêm nguồn vốn, có thêm thanh khoản để góp phần giảm mặt bằng lãi suất và đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong quý IV cũng như đầu năm 2027. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Ngân hàng nhà nước sẽ điều hành thanh khoản chủ động để cung ứng nguồn vốn, nguồn thanh khoản cho thị trường nhằm hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất. Về tỷ giá cũng sẽ điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến quốc tế cũng như diễn biến cung cầu ở trong nước, phù hợp với các cân đối kinh tế vĩ mô và hỗ trợ cho tăng trưởng.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tín dụng của 2 tháng cuối năm để đảm bảo cho tín dụng đi đúng mục tiêu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng để đảm bảo quy trình tiếp cận tín dụng và tiếp cận vốn vay của người dân, doanh nghiệp thuận lợi.

Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các biện pháp để giảm mặt bằng lãi suất cả huy động và cho vay; có biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản, hỗ trợ nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng để góp phần có thể giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.