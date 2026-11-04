Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng tiếp đoàn chuyên gia IMF về thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN như: Cục Phòng, chống rửa tiền, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý, giám sát các tổ chức tín dụng, Thanh tra NHNN và các thành viên Tổ công tác thực hiện Dự án.

Về phía đoàn chuyên gia của IMF có: Bà Carolina Claver, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp lý, Nhóm An ninh Tài chính; Bà Stephanie Forte, Cố vấn Pháp lý và các chuyên gia của IMF.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Trong 02 ngày làm việc tại Việt Nam, từ 03 - 04/11/2026, NHNN và đoàn chuyên gia IMF đã tập trung trao đổi, đánh giá kết quả triển khai các nội dung của Dự án “Nâng cao năng lực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”, đồng thời thảo luận các nhóm vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ giám sát trên cơ sở rủi ro trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Các nội dung tập trung vào việc hoàn thiện và triển khai Bộ công cụ chấm điểm rủi ro; thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và đánh giá tiến độ thực hiện các Hành động liên quan trong Kế hoạch hành động cam kết với FATF...

Được triển khai từ cuối năm 2022, Dự án “Nâng cao năng lực thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố” của IMF nhằm hỗ trợ NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB), trong đó trọng tâm là xây dựng và triển khai thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về PCRT/TTKB. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm đáp ứng các khuyến nghị, yêu cầu của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) đối với Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng khẳng định, việc IMF và NHNN xây dựng được Bộ công cụ đánh giá rủi ro là cơ sở nền tảng cho công tác giám sát thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền của NHNN. Phó Thống đốc cho biết, trong 03 năm qua, NHNN đã đưa Bộ công cụ này vào triển khai thực tiễn với 03 chu kỳ đánh giá. Bộ công cụ không chỉ là lý thuyết mà đã được phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác giám sát, thanh tra tại chỗ và từ xa đối với hoạt động PCRT/TTKB.

Bà Carolina Claver, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp lý, Nhóm An ninh Tài chính IMF phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với việc hoàn thiện công cụ, Phó Thống đốc cho biết, khuôn khổ pháp lý cũng đã có những bước tiến tích cực. Ngày 30/10/2026, Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư quy định thủ tục, quy trình giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026, cùng thời điểm với Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Theo Phó Thống đốc, đây là dấu mốc quan trọng, thiết lập cơ sở pháp lý chính thức, đồng bộ cho hoạt động giám sát từ xa, trong đó làm rõ phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng thuộc thẩm quyền quản lý của NHNN. Đồng thời, việc ban hành Thông tư cũng là kết quả thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết với FATF/ICRG, tạo hành lang pháp lý cho công tác giám sát rủi ro. Phó Thống đốc cảm ơn đoàn chuyên gia IMF đã hỗ trợ hiệu quả NHNN suốt thời gian qua và bày tỏ mong muốn các chuyên gia IMF tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng, chống rửa tiền và các đơn vị liên quan của NHNN trong quá trình triển khai, áp dụng Thông tư trên thực tế.

Tại buổi làm việc, bà Carolina Claver, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp lý, Nhóm An ninh Tài chính IMF đã thông tin về các kết quả đạt được trong quá trình phối hợp triển khai Dự án với NHNN thời gian qua. Theo đó, nhóm chuyên gia IMF ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, tích cực của NHNN trong việc phối hợp với IMF thực hiện Dự án này. Bà cho biết, qua 03 năm triển khai dự án, IMF đã hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh các biện pháp tiếp cận về phòng, chống rửa tiền, hỗ trợ khuôn khổ về pháp lý và quản lý..

Toàn cảnh buổi làm việc

Đại diện IMF đánh giá cao nỗ lực của NHNN trong việc áp dụng chấm điểm rủi ro do IMF hỗ trợ xây dựng vào thực tiễn công tác giám sát, qua đó vừa đáp ứng các chuẩn mực của FATF, vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của NHNN trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, bà Carolina Claver cũng bày tỏ hy vọng, thời gian tới sau khi kết thúc Dự án, NHNN sẽ tiếp tục linh hoạt cập nhật Bộ công cụ phù hợp với bối cảnh và những diễn biến mới của thị trường.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của IMF và các chuyên gia dành cho NHNN trong thời gian qua. Trên cơ sở kết quả triển khai Dự án, Phó Thống đốc cũng thống nhất một số nguyên tắc kỹ thuật như: NHNN sẽ duy trì tần suất đánh giá Bộ công cụ định kỳ; Thường xuyên rà soát, đánh giá tính phù hợp của Bộ công cụ để đề xuất các nội dung điều chỉnh phù hợp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đồng thời, Phó Thống đốc đề nghị IMF tiếp tục phối hợp, hỗ trợ NHNN trong việc tiếp tục hỗ trợ rà soát, hoàn thiện các định nghĩa và hướng dẫn thu thập dữ liệu đối với các tiêu chí tại Bộ công cụ; rà soát các tiêu chí để đón đầu các rủi ro mới phát sinh như giao dịch tài sản mã hóa. Bên cạnh đó, Phó Thống đốc đề nghị các chuyên gia IMF tư vấn, góp ý để hoàn thiện và ban hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, bao gồm Sổ tay hướng dẫn giám sát hoạt động PCRT và các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan khác…