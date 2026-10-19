Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng tiếp Đại sứ Thụy Sỹ, Giám đốc Hợp tác và Phát triển kinh tế SECO

Buổi tiếp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục NHNN. Về phía SECO, có bà Sibylle Bachmann - Trưởng Bộ phận Hợp tác với Việt Nam. Về phía WB, có ông Jean Michel Lobet – Trưởng Điều phối bộ phận Đầu tư, cạnh tranh và tài chính cho Campuchia, Lào và Việt Nam.

Chào mừng ông Pietro Lazzeri cùng các đại diện SECO và WB đến làm việc tại NHNN, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bên, tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý, giám sát ngân hàng; phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy tài chính toàn diện.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cùng đoàn công tác của SECO, WB chụp ảnh lưu niệm

Đối với Chương trình F4D, NHNN đánh giá cao sự hỗ trợ của SECO và WB, đồng thời đề nghị tiếp tục triển khai và xem xét gia hạn các dự án hỗ trợ kỹ thuật, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chuyển trọng tâm từ hỗ trợ xây dựng thể chế sang nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, tập trung ưu tiên nâng cao năng lực thanh tra, giám sát ngân hàng, đặc biệt là trong việc triển khai áp dụng và phê duyệt thực hiện phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) theo Basel. Bên cạnh đó, NHNN cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) trong thời gian tới.

Về phía Thụy Sỹ, ông Pietro Lazzeri, Đại sứ kiêm Trưởng bộ phận Hợp tác kinh tế của SECO, đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố nền tảng tài chính đối với hoạt động thương mại, đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng phát biểu tại buổi tiếp

Đánh giá về triển vọng hợp tác, ông Pietro Lazzeri cho rằng việc tiếp tục cải cách khu vực tài chính, nâng cao chất lượng giám sát và củng cố nền tảng hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng đầu tư và nâng cao sức hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam. Đại diện SECO cũng khẳng định Thụy Sỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ chương trình hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

Ông Pietro Lazzeri, Đại sứ kiêm Trưởng bộ phận Hợp tác kinh tế của SECO phát biểu tại buổi tiếp

Buổi làm việc góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa NHNN Việt Nam, SECO và WB, hướng tới nâng cao năng lực quản lý, giám sát ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống và hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới.