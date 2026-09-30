Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng tiếp đại diện Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng hoan nghênh đoàn công tác và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan. Phó Thống đốc cho biết, trong suốt 15 năm qua, phía FSA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ NHNN trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và các chương trình đào tạo, tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN được học tập, nâng cao trình độ. Phó Thống đốc hi vọng FSA tiếp tục hỗ trợ NHNN về mặt kỹ thuật và công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ NHNN.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng trao đổi với ông Okada Hiroshi - Giám đốc quốc gia phụ trách Việt Nam, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản

Về phía FSA, ông Okada Hiroshi bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với NHNN, đặc biệt trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng của hai nước.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cùng Đoàn công tác của FSA chụp ảnh lưu niệm