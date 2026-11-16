Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI

Sáng 16/11, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phối hợp với Đảng ủy VCCI tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng. Ảnh: Quốc Tuấn

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Phạm Quang Dũng thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với VCCI.

Theo ông Long, tân Bí thư Đảng ủy VCCI có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ông kỳ vọng tân Bí thư Đảng ủy VCCI phát huy kinh nghiệm, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân.

Ban Thường trực VCCI tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng. Ảnh: Quốc Tuấn

Về nhiệm vụ trước mắt, ông Nguyễn Phi Long đề nghị tân Bí thư Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo VCCI sớm hoàn thiện vị trí việc làm, ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình tổ chức mới, bảo đảm trách nhiệm người đứng đầu.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là khẩn trương chuẩn bị và tổ chức Đại hội VCCI lần thứ VIII. Trong đó, VCCI cần hoàn thiện văn kiện, sửa đổi Điều lệ theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng tới tinh gọn tổ chức, nhân sự và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực thiết yếu.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng cần được đổi mới, chú trọng lựa chọn những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia, dự kiến khoảng 100 ủy viên, nhằm tăng cường vai trò đại diện, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Tân Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Tuấn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng bày tỏ vinh dự khi được giao trọng trách mới, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động VCCI trong hơn 63 năm xây dựng, phát triển.

Tân Bí thư Đảng ủy VCCI cam kết chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo.

Ông cho biết sẽ cùng Đảng ủy tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của VCCI, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển và tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII.

Bên cạnh việc hoàn thiện văn kiện, Điều lệ và phương án nhân sự Đại hội, VCCI sẽ tiếp tục sắp xếp tổ chức theo kết luận của Trung ương, bảo đảm các chức năng cốt lõi và chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Ông Phạm Quang Dũng cũng cam kết nêu gương, giữ gìn sự liêm chính, công tâm, nói đi đôi với làm và đặt lợi ích chung lên trên hết.

Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI. Ảnh: Quốc Tuấn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quốc Tuấn

Sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI.