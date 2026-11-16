Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Sáng nay (16/11), tại Hà Nội, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, đồng chí Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng. Với bề dày kinh nghiệm công tác và năng lực quản lý, điều hành, đồng chí Nguyễn Phi Long tin tưởng tân Bí thư Đảng uỷ VCCI sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới.

Nhấn mạnh vai trò, vị trí của VCCI, đồng chí Nguyễn Phi Long cho biết, VCCI có ba nhiệm vụ quan trọng: đoàn kết, tập hợp giới chủ, doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ công do Nhà nước ủy quyền.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị đồng chí Phạm Quang Dũng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và ban hành đầy đủ các quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phi Long cũng lưu ý tân Bí thư Đảng ủy VCCI cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của VCCI; rà soát, xác định lại mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh mới; nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời lựa chọn, giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phi Long mong muốn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đồng hành, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Phạm Quang Dũng trên cương vị mới, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Dũng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN, đồng chí Thống đốc, các đồng chí Phó Thống đốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên NHNN đã quan tâm, giúp đỡ và đồng hành trong gần 3 năm công tác tại NHNN.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Lê Thị Mai Hương cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị NHNN tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy VCCI Phạm Quang Dũng.

Đồng chí Phạm Quang Dũng khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian tới, đồng chí Phạm Quang Dũng nhấn mạnh ba nội dung lớn: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm văn kiện, Điều lệ và công tác nhân sự đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi của VCCI; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027.

Tân Bí thư Đảng ủy VCCI cam kết bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, liêm chính, công tâm, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết; cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo VCCI phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.