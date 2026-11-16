Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Ông Phạm Quang Dũng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 tại lễ công bố. Ảnh: SBV

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy VCCI tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, ông Phạm Quang Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Dũng có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng, trong đó có Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Từ đầu năm 2024, ông giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, nhấn mạnh vai trò của VCCI trong tập hợp cộng đồng doanh nghiệp, tham gia tư vấn, xây dựng chính sách và thực hiện các dịch vụ công được Nhà nước ủy quyền.

Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Dũng cho biết sẽ cùng tập thể Đảng ủy VCCI củng cố tổ chức, giữ vững đoàn kết, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI; triển khai sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và chuẩn bị cho năm APEC 2027.