Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành lập năm 1963, VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay, tổ chức này có hơn 200.000 hội viên liên kết trên cả nước, thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 (bên trái).

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá ông Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng.

Trong quá trình công tác, ông Dũng từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Với kinh nghiệm chuyên môn và năng lực quản lý, điều hành, ông Nguyễn Phi Long tin tưởng tân Bí thư Đảng ủy VCCI sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, có những đóng góp thiết thực, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng cho biết, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động. VCCI cũng được Đảng, Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Trên cương vị mới, ông Dũng cam kết cùng tập thể Đảng ủy VCCI xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời chú trọng công tác tư tưởng, công tác cán bộ và việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, tân Bí thư Đảng ủy VCCI xác định ba trọng tâm. Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm công tác xây dựng văn kiện, Điều lệ và nhân sự đúng quy định. Thứ hai, triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi của VCCI. Thứ ba, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ năm APEC 2027.