Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Đảng ủy VCCI tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI.

Theo quyết định, ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), được chỉ định đảm nhiệm các vị trí trên trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá ông Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Trong quá trình công tác, ông Dũng từng giữ chức Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN.

Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng kinh nghiệm và năng lực quản lý, điều hành của ông Dũng sẽ giúp tân Bí thư Đảng ủy VCCI phát huy tốt vai trò trên cương vị mới, đóng góp thiết thực cho hoạt động của Liên đoàn và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Phi Long, VCCI đảm nhiệm ba chức năng quan trọng, gồm tập hợp, đoàn kết giới chủ, doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ công do Nhà nước ủy quyền.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông đề nghị Đảng ủy VCCI chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và các quy chế hoạt động. Đồng thời, cần rà soát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, đồng thời lựa chọn, giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời ông cũng gửi lời cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN, Thống đốc, các Phó Thống đốc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên NHNN đã quan tâm, giúp đỡ và đồng hành trong gần 3 năm công tác tại NHNN.

Ông Phạm Quang Dũng khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, Liên đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành khóa VII cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động VCCI đã tạo dựng.

Trên cương vị mới, ông Phạm Quang Dũng cam kết nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Thường trực VCCI. Tân Bí thư Đảng ủy VCCI cũng khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy VCCI xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được; chú trọng, làm tốt công tác tư tưởng, công tác cán bộ, nhất là trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Ông Phạm Quang Dũng, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phạm Quang Dũng nhấn mạnh ba nội dung lớn: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm văn kiện, Điều lệ và công tác nhân sự đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi của VCCI; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027.

Tân Bí thư Đảng uỷ VCCI cam kết bản thân sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, liêm chính, công tâm, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên hết; cùng tập thể Đảng ủy và lãnh đạo VCCI phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.