Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Quang Dũng (trái) được Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long, trao quyết định chỉ định làm Bí thư Đảng ủy VCCI sáng 16/11. Ảnh: SBV

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành VCCI khóa VII tổ chức hội nghị lần thứ 14, thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Hồ Sỹ Hùng.

Trước đó cùng ngày, ông Dũng được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Dũng sinh ngày 18/4/1973, quê Thanh Hóa, có bằng Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Birmingham (Anh). Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tân Chủ tịch VCCI Phạm Quang Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) từ tháng 8/1994, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Tháng 6/2007, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; tháng 4/2013, giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Từ tháng 11/2014 đến tháng 8/2021, ông giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank. Ngày 30/8/2021, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Từ ngày 1/1/2024, ông Phạm Quang Dũng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trước khi được bầu làm Chủ tịch VCCI.