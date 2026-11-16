Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Kiện toàn lãnh đạo, chuẩn bị Đại hội VIII

Hội nghị do ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đánh giá ông Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc NHNN.

Ông Nguyễn Phi Long tin tưởng, với kinh nghiệm công tác và năng lực quản lý, điều hành, ông Phạm Quang Dũng sẽ phát huy tốt vai trò trên cương vị mới, có những đóng góp thiết thực, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Nhấn mạnh vai trò của VCCI, ông Nguyễn Phi Long cho biết tổ chức này có 3 nhiệm vụ quan trọng: đoàn kết, tập hợp giới chủ, doanh nghiệp và các hiệp hội; tham gia tư vấn, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; thực hiện các dịch vụ công do Nhà nước ủy quyền.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Phi Long đề nghị Đảng ủy VCCI tập trung xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và ban hành đầy đủ các quy chế làm việc.

Đặc biệt, VCCI cần tập trung tổ chức thành công Đại hội VIII; rà soát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh mới; nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy tại Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời lựa chọn, giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng khẳng định sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ đoàn kết, thống nhất; cùng tập thể Đảng ủy xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác tư tưởng, công tác cán bộ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Phạm Quang Dũng cam kết là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội VIII với văn kiện, điều lệ và nhân sự đúng quy định; sắp xếp tổ chức theo kết luận của Trung ương, bảo đảm chức năng cốt lõi và chuẩn bị chu đáo cho Năm APEC 2027.

Tân Chủ tịch VCCI xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm

Cũng trong ngày 16/11, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành đã thống nhất bầu ông Phạm Quang Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch VCCI khái quát nhiệm vụ của VCCI trong 6 chữ: Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa - Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đang đặt kỳ vọng lớn vào doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Kỳ vọng càng lớn thì đòi hỏi càng cao, trước hết đối với doanh nghiệp và tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch khái quát nhiệm vụ của VCCI trong 6 chữ: Tiếng nói - Cầu nối - Điểm tựa. Trong đó, VCCI là tiếng nói của doanh nghiệp với Đảng và Nhà nước; cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa doanh nghiệp Việt Nam và thị trường thế giới; đồng thời là điểm tựa về thông tin, pháp lý, trọng tài, đào tạo, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Chia sẻ về kinh nghiệm công tác, ông Phạm Quang Dũng cho biết đã có hơn 32 năm làm việc trong ngành ngân hàng, ở cả ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước. Ông mong muốn đóng góp kinh nghiệm vào công việc chung, đồng thời hy vọng NHNN và ngành ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng VCCI, cộng đồng doanh nghiệp.

Để hướng đến Đại hội VIII, tân Chủ tịch VCCI đề nghị Ban Chấp hành tập trung vào 3 nhiệm vụ.

Thứ nhất, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII, hoàn thiện văn kiện, điều lệ và đề án nhân sự đúng quy định, đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; tiếp tục lắng nghe ý kiến hội viên, doanh nghiệp trong cả nước.

Thứ hai, duy trì hoạt động liên tục, không để gián đoạn, từ góp ý chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo, xúc tiến thương mại đến đầu tư khoa học công nghệ; chuẩn bị tốt cho Năm APEC 2027 và tiếp tục sắp xếp tổ chức theo kết luận của Trung ương.

Thứ ba, tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến được với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi quy mô. Định hướng cho nhiệm kỳ tới sẽ do Đại hội VIII của VCCI quyết định.