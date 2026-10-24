Phó Thống đốc NHNN: "Nhiều ngân hàng bị tin tặc xâm nhập hệ thống mấy tháng không biết"

Tại hội thảo Smart Banking ngày 22/10, Phó thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết mỗi ngày, hệ thống ngân hàng phải xử lý khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán với giá trị 1,2 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh hoạt động ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và kết nối với các hệ sinh thái, rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật mà gắn trực tiếp với hoạt động kinh doanh, uy tín và sự ổn định của tổ chức tín dụng.

Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc đầu tư hệ thống giám sát an toàn, thay vì chỉ tập trung vào phòng thủ, bảo vệ hệ thống.

Phó thống đốc nhấn mạnh khả năng chống chịu trở thành năng lực cốt lõi đối với hệ thống ngân hàng. "Vừa qua, có những vụ tin tặc đã xâm nhập và nằm trong hệ thống nhiều tháng mà bộ phận an ninh mạng không phát hiện ra. Đến khi phát sinh hàng trăm giao dịch bất thường với hàng chục tỷ đồng lúc giữa đêm, bộ phận nghiệp vụ vẫn không có phản ứng", ông Phạm Tiến Dũng nói.

Trước thực trạng này, Phó Thống đốc yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc đầu tư hệ thống giám sát an toàn, thay vì chỉ tập trung vào phòng thủ, bảo vệ hệ thống. Các nhà băng cần nâng cao khả năng chống chịu, từ phát hiện sớm, ứng phó nhanh đến duy trì các dịch vụ thiết yếu và khôi phục hoạt động khi xảy ra sự cố.

NHNN cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng bố trí bộ phận giám sát giao dịch riêng biệt, bên cạnh hệ thống giám sát an ninh mạng.

Ngoài ra, ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh niềm tin là tài sản quan trọng nhất của ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số. Khi nhiều nhà băng đã có trên 95% giao dịch được thực hiện qua kênh số, niềm tin của khách hàng không chỉ đến từ uy tín của tổ chức mà còn phụ thuộc vào khả năng bảo vệ tài sản, dữ liệu và quyền lợi trong từng giao dịch.