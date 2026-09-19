Phó Thống đốc NHNN: Cần huy động hiệu quả hơn nguồn vốn dài hạn quốc tế

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TCB

Tại sự kiện Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 - Techcombank Investment Summit 2026, do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) tổ chức ngày 19/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá năm 2026 là năm bắt đầu đi vào một giai đoạn mới, làm cơ sở thực hiện cho Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông cho biết để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần có một bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, thể chế và đặc biệt đó là hiệu quả trong việc phân bổ các nguồn lực.

Một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì tốc độ tăng trưởng cao đó là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đặc biệt đó là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi số, công nghệ số.

"Nhu cầu vốn cho các dự án này rất lớn, trong khi thời gian triển khai và hoàn vốn thường kéo dài. Vì vậy, bên cạnh vai trò dẫn dắt của đầu tư công thì Việt Nam cần huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực từ khu vực tư nhân, các nhà đầu tư có tổ chức, thị trường vốn trong nước và đặc biệt các dòng vốn dài hạn từ quốc tế", Phó Thống đốc chia sẻ.

Ông Cảnh cho rằng hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng, nhưng không chỉ với tư cách là bên cung cấp tín dụng mà cần từng bước để trở thành các đối tác tài chính toàn diện và có khả năng tư vấn, cấu trúc và thu xếp giải pháp vốn phù hợp cho từng những dự án cụ thể. Đồng thời nâng cao năng lực thẩm định, quản trị rủi ro, tài trợ hợp vốn và kết nối nguồn vốn trong nước với quốc tế.

Cùng với đó, Việt Nam cần phải phát triển cân bằng hơn nữa giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp. "Một hệ sinh thái tài chính đa tầng, minh bạch và vận hành hiệu quả sẽ góp phần giảm áp lực lên kỳ hạn lên hệ thống ngân hàng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những cái tác động, biến động của bên ngoài," ông Cảnh nhận định.

Việt Nam cần khoảng 1.100 tỷ USD vốn để bước vào quỹ đạo tăng trưởng 10%

Bàn về vấn đề hạ tầng, Tổng giám đốc Techcombank Jens Lottner nhận định hạ tầng và dịch vụ tài chính là những lĩnh vực có nhiều cơ hội tăng trưởng.

Ông cho biết hiện nay các dự án hạ tầng đang được đẩy nhanh và điều đó được thể hiện qua số lượng dự án thực sự được triển khai trong một năm trở lại đây. "Đã có những sự kiện khởi công lớn với hàng trăm dự án, có thời điểm khoảng 250 dự án, được khởi động. Đồng thời, chúng ta đang chứng kiến những khoản đầu tư lớn vào các dự án."

Theo ông, huy động vốn là yếu tố quyết định cho việc Việt Nam có thể bước vào được quỹ đạo tăng trưởng cao. Vị này ước tính nếu đi theo quỹ đạo tăng trưởng 10%, nhu cầu hình thành vốn sẽ vào khoảng 1.100 tỷ USD.

"Nếu chỉ nhìn vào hạ tầng và những gì cần thiết để thay đổi cấu trúc mô hình kinh tế Việt Nam, đưa nền kinh tế tiến lên các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời thực hiện theo hướng bền vững để bảo đảm các cam kết về trung hòa carbon vào năm 2050, riêng phần này cần huy động khoảng 500 tỷ USD trong 5 năm tới. Bên cạnh đó còn có kinh tế số, các trung tâm dữ liệu, phát triển bất động sản và đô thị hóa," ông Jens Lottner chia sẻ.

Đứng từ góc độ vốn từ kinh tế tư nhân, bên cạnh huy động vốn qua sử dụng những sản phẩm truyền thống như trái phiếu và tín dụng, hiện nay thị trường cũng tận dụng những cơ hội như việc thị trường chứng khoán được FTSE nâng hạng có thể đưa thêm vốn vào Việt Nam, có thể là 6 tỷ USD - 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo ông Jens Lottner, Việt Nam cần nhiều hơn thế, đặc biệt đối với các dự án đầu tư dài hạn và hạ tầng. "Chúng ta cần nhiều vốn cổ phần hơn, cần có các đợt IPO để doanh nghiệp có thể huy động vốn chủ sở hữu thực sự. Chúng ta cần trái phiếu hạ tầng kỳ hạn dài và nhiều giải pháp tài chính cấu trúc khác để có thể tài trợ cho những khoản đầu tư kéo dài 10 - 15 năm, điều mà trước đây khu vực tư nhân chưa thực hiện," ông Jens cho hay.

Tổng giám đốc Techcombank cũng nhận định đây là lúc các Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) phát huy vai trò để dẫn dòng vốn từ nước ngoài vào Việt Nam mà không làm xáo trộn hệ thống trong nước.