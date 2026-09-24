Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp và làm việc với Đại sứ Belarus tại Việt Nam

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý ngoại hối và Vụ Thanh toán thuộc NHNN.

Chào mừng Đại sứ Uladzimir Baravikou tới thăm và làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Belarus. Đặc biệt, việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025 đã tạo khuôn khổ mới để tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou trao đổi tại buổi làm việc

Phó Thống đốc đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai quốc gia thời gian qua, thể hiện qua sự tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước. Bên cạnh đó, theo Phó Thống đốc, việc phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Belarus về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật cũng đã góp phần quan trọng trong việc triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Uladzimir Baravikou cùng đoàn công tác

Tại buổi làm việc, Đại sứ Uladzimir Baravikou bày tỏ vui mừng về sự phát triển trong mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Belarus, đồng thời khẳng định Belarus mong muốn tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin thường xuyên, chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới.