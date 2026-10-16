Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp Tổng Giám đốc Cấp cao, Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn Citigroup

Tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc NHNN và Bộ Tài chính. Về phía Citigroup có Tổng Giám đốc Citibank N.A., Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia phụ trách lĩnh vực ngân hàng và đầu tư của Tập đoàn.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác

Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chào mừng ông Ernesto Torres Cantú và đoàn công tác Citigroup đến thăm, làm việc tại Việt Nam; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Citi trong hơn 33 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế, ngoại hối và kết nối doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Phó Thống đốc cảm ơn Citibank đã hỗ trợ cung cấp nguồn lực tài chính cho nhiều dự án quan trọng tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu huy động nguồn vốn lớn trong thời gian tới để phát triển các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ.

Đáp lại, ông Ernesto Torres Cantú đánh giá cao sự ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế nổi bật của Việt Nam so với nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như những nỗ lực và hành động quyết liệt của Chính phủ trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông đặc biệt ghi nhận năng lực triển khai và thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trong việc duy trì kỷ luật tài khóa, kiểm soát nợ công, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao việc Citibank duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và chủ động trong công tác quản trị rủi ro. Đồng thời, đề nghị Citibank tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi số, thanh toán quốc tế và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đặc biệt, Phó Thống đốc đề nghị Citibank, với vị thế là một định chế tài chính toàn cầu, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, chia sẻ các giải pháp công nghệ tiên tiến và chuẩn mực quốc tế, góp phần hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và kết nối toàn cầu.

Về phía Citigroup, ông Ernesto Torres Cantú khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài chính. Kết thúc buổi tiếp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh bày tỏ tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và chuyên môn của một tập đoàn tài chính toàn cầu, Citigroup sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.