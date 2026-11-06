Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu

Tham dự buổi làm việc, về phía NHNN có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Tín dụng; Vụ Thanh toán; Vụ Dự báo, Thống kê; Cục Quản lý ngoại hối; Cục Phòng, chống rửa tiền; Vụ Hợp tác quốc tế.

Về phía phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu có bà Sharon Toh, Phó Chủ tịch EUABC, Giám đốc Khu vực ASEAN, Swift; ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham cùng đại diện các doanh nghiệp Châu Âu đang hoạt động tại khu vực ASEAN.

Buổi làm việc là hoạt động thường niên nhằm tăng cường đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam, qua đó nhằm tăng cường đối thoại chính sách, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định, NHNN đánh giá cao vai trò của EUABC trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với các cơ quan quản lý Việt Nam, thúc đẩy đối thoại chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Phó Thống đốc mong muốn buổi làm việc sẽ diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và thực chất, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và tìm kiếm các cơ hội hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sharon Toh, Phó Chủ tịch EUABC cho rằng, nền tảng đầu tư, thương mại và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp Châu Âu và Việt Nam đã có cơ sở vững chắc nhờ việc Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 29/01/2026. Bà nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là địa điểm đầu tư tiềm năng mà còn là đối tác quan trọng để xây dựng hợp tác dài hạn. Đồng thời, đại diện EUABC đánh giá cao vai trò của NHNN trong việc góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại và đầu tư phát triển hiệu quả.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh lắng nghe các ý kiến của phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu tại buổi làm việc

Trên cơ sở đó, phái đoàn mong muốn được NHNN chia sẻ thông tin, trao đổi về một số vấn đề chính sách thuộc lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán và phòng, chống rửa tiền nhằm tìm hiểu rõ hơn định hướng điều hành, khuôn khổ pháp lý cũng như các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh, đại diện các đơn vị thuộc NHNN đã trao đổi, chia sẻ thông tin với phái đoàn, tập trung vào 04 nhóm nội dung chính.

Về tài chính bền vững và tín dụng, hai bên trao đổi về các cơ chế, chính sách thúc đẩy tài chính xanh, tín dụng bền vững và huy động vốn cho các dự án giảm phát thải trong công nghiệp; các giải pháp tín dụng phục vụ lĩnh vực y tế, nông nghiệp và cơ chế tài trợ các dự án lớn, trọng điểm tại Hà Nội.

Về điều hành chính sách tiền tệ, NHNN chia sẻ thông tin về định hướng điều hành trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là việc cân đối các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế được phái đoàn quan tâm.

Bà Sharon Toh, Phó Chủ tịch EUABC, Giám đốc Khu vực ASEAN, Swift phát biểu tại buổi làm việc

Về phòng, chống rửa tiền và minh bạch tài chính, hai bên trao đổi về định hướng hoàn thiện khuôn khổ phòng, chống rửa tiền của NHNN theo các khuyến nghị của FATF/APG, đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, bảo đảm dữ liệu được xác minh độc lập, cập nhật thường xuyên và nhận diện được cấu trúc sở hữu gián tiếp, xuyên biên giới; đồng thời tăng cường kết nối, khai thác các nguồn dữ liệu quốc tế nhằm hỗ trợ xác minh và phát hiện, điều tra các giao dịch có rủi ro.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của NHNN chụp ảnh lưu niệm cùng phái đoàn doanh nghiệp cấp cao Châu Âu

Về tiền kỹ thuật số và thanh toán, NHNN chia sẻ thông tin về tình hình nghiên cứu cũng như quan điểm và định hướng chính sách của Việt Nam đối với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trao đổi và đề xuất của phái đoàn đối với Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng. Phó Thống đốc cho biết, NHNN sẽ nghiên cứu, tham khảo các ý kiến và khuyến nghị phù hợp trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ chính sách, pháp luật và tổ chức điều hành các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thống đốc đồng thời khẳng định, NHNN luôn coi trọng việc duy trì đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Châu Âu.