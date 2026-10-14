Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Chào mừng ông Shantanu Chakraborty cùng các đồng nghiệp đến làm việc tại NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa NHNN và ADB trong thời gian qua.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và Giám đốc Quốc gia ADB tại việt Nam trao đổi tại buổi tiếp

Phó Thống đốc nhấn mạnh, trải qua hơn 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, ADB đã tích cực hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình vay, tư vấn chính sách, đối thoại thường niên, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nâng cao năng lực. Qua đó, ADB không chỉ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam mà còn hỗ trợ hiệu quả cho NHNN trong quá trình hiện đại hóa công tác điều hành chính sách tiền tệ và nâng cao năng lực thể chế.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp nổi bật của ông Shantanu Chakraborty trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ADB và NHNN, tăng cường huy động nguồn lực, triển khai hỗ trợ kỹ thuật và đẩy mạnh đối thoại chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, tài chính xanh và tài chính toàn diện.

Trên cơ sở những kết quả tích cực đó, Phó Thống đốc bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác trong thời gian tới; đồng thời gửi lời chúc mừng và tin tưởng ông Shantanu Chakraborty sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị công tác mới.

Tại buổi tiếp, ông Shantanu Chakraborty bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự phối hợp, hỗ trợ của NHNN trong thời gian ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam; đồng thời khẳng định ADB luôn coi trọng quan hệ đối tác với NHNN trong triển khai các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và thúc đẩy đối thoại chính sách trong lĩnh vực tài chính, kinh tế vĩ mô.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và đoàn ADB chụp ảnh lưu niệm

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam, đồng thời cho rằng những kết quả kinh tế tích cực là tiền đề vững chắc để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển. Ông cũng đánh giá cao nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam, trong đó ghi nhận vai trò nòng cốt của NHNN trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, phối hợp linh hoạt giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm hỗ trợ tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển bền vững và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và ADB trong thời gian tới.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên bày tỏ quyết tâm tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, góp phần nâng tầm quan hệ đối tác giữa NHNN và ADB, vì mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.