Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tiếp Chủ tịch Ban Lãnh đạo IBEC

Tham dự buổi làm việc về phía NHNN có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thanh toán và Vụ Pháp chế, Cục Quản lý ngoại hối.

Tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chào mừng đoàn công tác của IBEC sang làm việc tại Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực của IBEC trong việc cải cách tổng thể về cơ cấu tổ chức và hoạt động thích ứng với bối cảnh mới, tạo bước chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai Chiến lược phát triển IBEC giai đoạn 2027-2031.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao đổi một số nội dung trọng tâm tại buổi tiếp

Trao đổi về định hướng Chiến lược phát triển IBEC giai đoạn 2027-2031, Phó Thống đốc bày tỏ Việt Nam ủng hộ chủ trương chuyển đổi IBEC thành tổ chức tài chính quốc tế chuyên cung cấp các sản phẩm trong lĩnh vực tài trợ thương mại nhằm hỗ trợ kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa các nước thành viên trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay; đồng thời tin tưởng với thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có, IBEC sẽ ngày càng phát triển và đáp ứng kỳ vọng của các nước thành viên.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của IBEC

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Andrey Bornyakov đánh giá cao sự phối hợp, ủng hộ của NHNN đối với IBEC thời gian qua; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai thành công Chiến lược phát triển IBEC giai đoạn 2027-2031, nỗ lực đưa ngân hàng ngày càng phát triển và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất với Việt Nam.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng, thể hiện tinh thần hợp tác và sự đồng hành của Việt Nam với IBEC trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và thanh toán giữa các nước thành viên.