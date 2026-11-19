Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước năm 2026 còn nhiều biến động, tỉnh Ninh Bình đã chủ động chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh 2020) năm 2026 ước tăng 11,43% so với năm 2025, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, đạt mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Quy mô kinh tế đến hết năm 2026 ước đạt 405,4 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh tế…

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Ninh Bình, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ 5 cả nước, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đạt 93,08%, xếp thứ 4 cả nước; lĩnh vực chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước xếp thứ 1 toàn quốc… thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình trong việc cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Đối với các kiến nghị của Ninh Bình, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ Ninh Bình tiếp tục phát triển thời gian tới.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Tuân

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định: Thời gian qua, với vai trò huyết mạch cung ứng vốn cho nền kinh tế, toàn ngành Ngân hàng đã không ngừng đổi mới, cải cách, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Đối với tình hình hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 71 chi nhánh ngân hàng cấp 1,93 QTDND và 04 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Hoạt động ngân hàng trên địa bàn luôn bám sát chỉ đạo của NHNN và định hướng về phát triển kinh tế của tỉnh và đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận.

Đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt hơn 378 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm 2025; xếp thứ 4 trong vùng Đồng bằng Sông Hồng; tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt trên 469 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cuối năm 2025, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của cả nước (12,4%) và xếp thứ 3 trong vùng Đồng bằng Sông Hồng. Cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh (tín dụng cho thương mại, dịch vụ chiếm 69%, công nghiệp, xây dựng chiếm 25,91%), tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên duy trì tốc độ tăng trưởng cao (Dư nợ nông nghiệp, nông thôn tăng 37%, dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 14 %, và dư nợ cho công nghiệp hỗ trợ tăng 99%). Chất lượng tín dụng được đảm bảo (nợ xấu 0,5%). Các chương trình tín dụng trên địa bàn tích cực được triển khai (Chương trình MTQG, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dư nợ đạt 188.627 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2025). Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai cho vay với 25 chương trình tín dụng với dư nợ đạt 15.192 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cuối năm 2025. Những kết quả này cho thấy, ngành Ngân hàng đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm 2026.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, tại các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Chính phủ đã đặt mục tiêu quyết tâm chính trị rất cao trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%. Do đó, quán triệt chỉ đạo trên, ngành Ngân hàng sẽ nỗ lực cao nhất, thực hiện các giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường; chỉ đạo các TCTD chủ động cân đối nguồn vốn, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cấp tín dụng, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng đã cam kết, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo NHNN khu vực 7 thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động ngân hàng trên địa bàn (huy động vốn, cho vay), giữ ổn định mặt bằng lãi suất; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phối hợp với ngành Ngân hàng triển khai tốt các chương trình, chính sách tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương như du lịch, công nghiệp, các lĩnh vực trọng điểm, có tính chất lan tỏa và phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cũng bày tỏ cảm ơn UBND tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện về đất đai, kinh phí để mở rộng không gian đào tạo của Học viện Ngân hàng tại khu Đại học Nam Cao, tỉnh Ninh Bình. Để có cơ sở triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ mua sắm, lắp đặt trang thiết bị và nghiên cứu đầu tư xây dựng bổ sung các công trình theo quy hoạch, Phó Thống đốc cũng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình sớm có văn bản gửi NHNN xác nhận bàn giao đất đai, tài sản, công trình xây dựng trên đất của dự án khi xây dựng xong cho Học viện Ngân hàng, để Học viện Ngân hàng có cơ sở xây dựng dự toán cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động ngay khi nhận bàn giao chính thức và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng bổ sung nhà ký túc xá, nhà công vụ...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ninh Bình thời gian qua trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao gắn với kiểm soát lạm phát. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ninh Bình cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển; các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vừa qua; Nghị quyết số 353/NQ-CP ngày 06/11/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2026; phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.