Kinh tế ASEAN+3: Duy trì đà tăng trưởng và củng cố khả năng chống chịu trước những bất định toàn cầu

Trong ngày 24/11/2026, tại phiên Đối thoại chính sách và rà soát kinh tế (ERPD), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đánh giá kinh tế khu vực tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu tích cực trước những biến động của kinh tế toàn cầu, được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghệ, đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và sự gia tăng liên kết kinh tế, đầu tư nội khối. IMF dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng 4,8% năm 2026 và 4,4% năm 2027, trong khi AMRO dự báo tăng trưởng kinh tế ASEAN+3 đạt lần lượt 4,2% và 4,1%.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế khu vực vẫn đối mặt với những rủi ro từ căng thẳng địa chính trị, biến động giá năng lượng, bất định chính sách thương mại, diễn biến thị trường tài chính quốc tế và nguy cơ đảo chiều chu kỳ đầu tư công nghệ. IMF và AMRO nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì dư địa chính sách, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống tài chính.

Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW ASEAN+3 cùng các Trưởng đoàn IMF, ADB và AMRO tại Hội nghị AFCDM+3, Kyoto, Nhật Bản

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ với những đánh giá của IMF và AMRO, đồng thời cập nhật những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026. Phó Thống đốc chia sẻ về những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại phiên họp AFCDM+3

Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Phó Thống đốc nhấn mạnh định hướng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng bền vững và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong giám sát kinh tế vĩ mô, chia sẻ thông tin và củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực.

Trí tuệ nhân tạo – Động lực tăng trưởng mới và những thách thức đối với phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Một điểm nhấn tại Hội nghị lần này là chuyên đề của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về “Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với triển vọng phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương”. AI đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực, không chỉ thông qua sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm công nghệ, bán dẫn và đầu tư hạ tầng số mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bên cạnh những cơ hội, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đặt ra những thách thức về dịch chuyển việc làm, khoảng cách công nghệ, bất bình đẳng và sự phân hóa về khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ giữa các nền kinh tế. Để chuyển hóa tiềm năng của AI thành động lực phát triển bền vững và bao trùm, các nền kinh tế cần chú trọng đầu tư hạ tầng số, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng lao động, hoàn thiện khuôn khổ quản trị công nghệ và tăng cường hợp tác khu vực.

Ảnh Đoàn NHNN tham dự Hội nghị AFCDM+3 tại Kyoto, Nhật Bản

Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới và làm sâu sắc hơn hợp tác tài chính ASEAN+3

Trong ngày làm việc, Hội nghị cũng thảo luận về định hướng hoạt động của AMRO, nâng cao hiệu quả cơ chế Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM) và các sáng kiến hợp tác tài chính mới. Đáng chú ý là đề xuất của AMRO về thành lập Chương trình Thanh toán số xuyên biên giới (CDPP) và Nhóm công tác chuyên trách, tập trung vào ba lĩnh vực: kết nối thanh toán bán lẻ, phát triển thanh toán bán buôn và trao đổi kinh nghiệm quản lý tài sản số. AMRO cũng chia sẻ về các nghiên cứu nhằm thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ và nâng cao năng lực đánh giá dòng vốn trong khu vực ASEAN+3.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến của AMRO, nhấn mạnh vai trò của kết nối thanh toán xuyên biên giới và sử dụng đồng nội tệ trong thúc đẩy thương mại, đầu tư, giảm chi phí giao dịch và tăng cường khả năng chống chịu tài chính khu vực. Phó Thống đốc đề nghị triển khai các sáng kiến theo lộ trình phù hợp, trên cơ sở tự nguyện, phát huy tính bổ trợ với các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin, giám sát rủi ro dòng vốn và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với nhu cầu của các nước thành viên.

Theo chương trình, ngày 25/11/2026, Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận về định hướng mở rộng Sáng kiến Thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) giai đoạn 2027–2030, hợp tác tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, tiến trình tham gia CMIM và AMRO của Timor-Leste, cũng như các ưu tiên hợp tác tài chính ASEAN+3 năm 2027 dưới vai trò đồng chủ trì của Singapore và Hàn Quốc.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh gặp gỡ và trao đổi với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật bản bên lề Hội nghị AFCDM+3 tại Kyoto, Nhật Bản

Bên lề Hội nghị AFCDM+3, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đã có cuộc trao đổi song phương với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản. Phó Thống đốc đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Nhật Bản đối với tiến trình hợp tác tài chính khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa NHNN và Bộ Tài chính Nhật Bản, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.