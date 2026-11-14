Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc lần thứ 46 và Hội thảo Thống đốc SEACEN lần thứ 62

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 46, các thành viên xem xét những vấn đề quan trọng về quản trị, tổ chức và định hướng hoạt động của SEACEN, bao gồm rà soát khuôn khổ quản trị, điều chỉnh mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả hoạt động năm 2026, kế hoạch hoạt động năm 2027 và ngân sách trung hạn giai đoạn 2026–2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao nỗ lực của SEACEN trong triển khai Chiến lược trung hạn 2026–2030; ủng hộ các biện pháp tăng cường quản trị và định hướng hoàn thiện mô hình hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Phó Thống đốc đề nghị SEACEN tăng cường quản trị, hiệu quả thực thi trong hoạt động nhằm phát huy và tận dụng được các nguồn lực của các nước thành viên trong việc xây dựng các chương trình nghiên cứu, đào tạo đáp ứng yêu cầu của các nước thành viên, đóng góp hơn nữa vào việc xây dựng các sáng kiến cho khu vực. Phó Thống đốc hoan nghênh việc SEACEN xây dựng Khung chỉ số đánh giá kết quả hoạt động và Hệ thống đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức, và nhấn mạnh việc đánh giá kết quả cần tập trung vào những kết quả thực chất.

Hội thảo Thống đốc SEACEN lần thứ 62, với chủ đề “Ngân hàng trung ương châu Á trong một thế giới đang tái cấu trúc: Ứng phó với sự phân mảnh của các dòng vốn và mất cân đối toàn cầu” tập trung thảo luận tác động của tình trạng mất cân đối kinh tế toàn cầu và những thay đổi trong dòng vốn quốc tế đối với ổn định tài chính và tăng trưởng dài hạn của khu vực châu Á.

Hội thảo phân tích những vấn đề trọng tâm như chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư tại châu Á, phát triển thị trường tài chính và khả năng ứng phó với các cú sốc bên ngoài, vai trò của nhà đầu tư tổ chức trong cung cấp nguồn vốn dài hạn, cũng như tăng cường hợp tác khu vực trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng phân mảnh.

Các Thống đốc và Lãnh đạo SEACEN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Trao đổi về đổi mới sáng tạo tài chính nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện và bền vững, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát giá cả, duy trì ổn định tài chính, qua đó hỗ trợ cho tăng trưởng. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm về việc thu hút nguồn vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế và đồng tình với thông điệp của Hội thảo về việc tăng cường vai trò của hợp tác khu vực và quốc tế trong việc thu hút các nguồn lực quốc tế cho các lĩnh vực ưu tiên ở tầm quốc gia và xử lý những vướng mắc, vấn đề trong khu vực.

Các đại biểu kỳ vọng SEACEN đ tiếp tục các nghiên cứu, xây dựng các cơ chế và diễn đàn về trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm của các nước thành viên, đặc biệt đối với các vấn đề đang được quan tâm hiện nay như AI, công nghệ và phát triển, diễn biến địa chính trị, luồng chu chuyển vốn quốc tế...

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương các nước Đông Nam Á (SEACEN) được thành lập năm 1982, có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia. SEACEN là tổ chức hợp tác khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực cho các ngân hàng trung ương thành viên, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như chính sách tiền tệ, ổn định tài chính, thanh tra, giám sát ngân hàng, hệ thống thanh toán và quản trị ngân hàng trung ương.