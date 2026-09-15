Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với Phó Giám đốc điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về một số định hướng ưu tiên mà Singapore dự kiến thúc đẩy trong năm Chủ tịch ASEAN 2027, trong đó có kết nối thanh toán xuyên biên giới, tài chính toàn diện, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) trong dịch vụ tài chính, thị trường chứng chỉ carbon tự nguyện, tăng cường liên kết thị trường vốn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao đổi với Phó Giám đốc điều hành MAS Leong Sing Chiong tại buổi làm việc

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa NHNN và MAS cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ ASEAN; đồng thời đánh giá các định hướng Singapore dự kiến thúc đẩy trong năm 2027 có ý nghĩa thiết thực đối với tiến trình hội nhập tài chính khu vực, nhất là trong bối cảnh ASEAN đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối tài chính và huy động nguồn lực cho tăng trưởng bền vững. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Singapore và các nước thành viên để thúc đẩy các sáng kiến có tính khả thi, tạo ra những kết quả cụ thể, đồng thời tính đến sự khác biệt về trình độ phát triển, khuôn khổ pháp lý và hạ tầng tài chính giữa các thành viên ASEAN.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cũng chia sẻ một số thông tin về hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam và những thách thức hiện nay để phát triển IFC phù hợp với thông lệ quốc tế, hướng tới mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong khi vẫn đảm bảo an toàn vĩ mô.

Trên cơ sở đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong xây dựng và phát triển IFC, Phó Thống đốc đề nghị phía MAS tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về các vấn đề trọng yếu như tiếp cận thị trường và quản lý các tổ chức tài chính, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền và các vấn đề liên quan trong quá trình xây dựng, vận hành IFC.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh và đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS)

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, NHNN sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MAS trong quá trình Singapore chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2027, duy trì trao đổi ở cấp kỹ thuật đối với các nội dung cụ thể, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan cũng như tiến trình hội nhập tài chính ASEAN ngày càng thực chất và hiệu quả.