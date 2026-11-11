Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với Mạng lưới Hữu nghị Việt Anh

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của các tổ chức hữu nghị trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh.

Tham dự buổi làm việc có ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Anh, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; ông James Kenny, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Anh, Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Tập đoàn ARUP; ông Matt Jackson, Phó Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Anh, Giám đốc Phát triển Thị trường KPMG. Ông James Kenny và ông Matt Jackson đồng thời là thành viên Hội đồng Doanh nghiệp UK-ASEAN.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Anh trao đổi với ông Mark Kent, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Việt Anh

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác kể từ khi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) vào cuối năm 2023 tại London, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh.

Hai bên đồng thời đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 10/2025. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đầu tư, thương mại, tài chính, năng lượng, y tế, khoa học và công nghệ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường giao lưu, kết nối và triển khai các sáng trọng tâm. Trong đó, hai bên dự kiến phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh năm 2027 nhằm tăng cường kết nối các cơ quan, tổ chức, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc chụp ảnh lưu niệm

Hai bên cũng trao đổi về cơ hội thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Vương quốc Anh với Việt Nam và khu vực ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2027. Các đại diện Mạng lưới Hữu nghịViệt Anh bày tỏ sự quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác, kết nối doanh nghiệp nhân dịp sự kiện này.