Tham dự buổi lễ có ông Bezdetko Gennady, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; ông Alexey Guznov, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng VTB, cùng Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB).

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga được vun đắp qua gần 80 năm và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2012. Được thành lập năm 2006, VRB là ngân hàng liên doanh đầu tiên giữa hai nước, là biểu tượng sinh động của quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga, đồng thời đóng vai trò cầu nối tài chính giữa hai nền kinh tế.

Chúc mừng những kết quả VRB đã đạt được trong 20 năm qua, Phó Thống đốc ghi nhận, VRB luôn tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và NHNN, từng bước áp dụng các chuẩn mực quản trị rủi ro hiện đại theo thông lệ quốc tế. Sự thành công của VRB là minh chứng thực tiễn sinh động cho tính hiệu quả của mô hình liên doanh tài chính quốc tế tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự đa dạng hoá và ổn định chung của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. “Những kết quả đạt được trong suốt chặng đường vừa qua là minh chứng cho sự kiên trì với định hướng phát triển, nỗ lực củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực quản trị và từng bước khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường” – Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ

Theo Phó Thống đốc, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đa dạng hóa quan hệ hợp tác và mở rộng các động lực tăng trưởng, quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải và đầu tư.

Trên cơ sở đó, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị trong thời gian tới, VRB cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung triển khai một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm: (i) Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tài chính – ngân hàng giữa Việt Nam và Liên bang Nga; chủ động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; (ii) Chú trọng nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, quản lý rủi ro và chất lượng hoạt động; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; (iii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động ngân hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng cường an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong môi trường tài chính – ngân hàng hiện đại.

Phó Thống đốc bày tỏ kỳ vọng VRB sẽ tiếp tục phát huy lợi thế đặc thù, không chỉ là một ngân hàng phục vụ các hoạt động tài chính, thương mại và đầu tư giữa hai nước, mà còn trở thành đối tác tài chính tin cậy, góp phần hiện thực hóa những cơ hội hợp tác và thúc đẩy tăng trưởng thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.