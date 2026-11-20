Tham dự buổi lễ về phía Hàn Quốc có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-yeon; Chủ tịch KDB Park Sang-jin cùng đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức của hai nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt NHNN Việt Nam, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đánh giá cao việc KDB chính thức khai trương Chi nhánh Hà Nội, coi đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện và cam kết hoạt động lâu dài của một định chế tài chính uy tín hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại Lễ khai trương

Phó Thống đốc nhấn mạnh, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng thuận lợi để hai nước tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác thực chất trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi-yeon đánh giá việc KDB chính thức nhận giấy phép hoạt động và khai trương Chi nhánh Hà Nội là minh chứng rõ nét cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện gắn bó giữa hai quốc gia.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất và hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh kỳ vọng Chi nhánh Hà Nội của KDB sẽ phát huy thế mạnh và kinh nghiệm quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy dòng vốn đầu tư, thương mại và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch KDB Park Sang-jin phát biểu tại Lễ khai trương

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc đề nghị KDB Chi nhánh Hà Nội tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức hoạt động an toàn, hiệu quả, thực hiện tốt các yêu cầu về quản trị rủi ro, qua đó đóng góp vào sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Lễ khai trương Chi nhánh Hà Nội của KDB

Phó Thống đốc cho biết, NHNN luôn coi trọng việc tăng cường trao đổi, hợp tác thực chất với các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có các định chế tài chính Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính, hỗ trợ phát triển kinh tế và củng cố quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.