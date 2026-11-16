Phó Thống đốc Ngân hàng Phạm Quang Dũng làm Bí thư Đảng ủy VCCI

Sáng nay (16/11), tại Hà Nội, Đảng ủy VCCI tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025-2030.

VCCI được thành lập năm 1963, là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến nay, VCCI đã phát triển tới hơn 200.000 hội viên liên kết trên cả nước thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải) - trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy VCCI cho ông Phạm Quang Dũng ( bên trái). Ảnh: SBV.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đánh giá, đồng chí Phạm Quang Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có hơn 30 năm kinh nghiệm công tác trong ngành ngân hàng.

Ông Dũng từng đảm nhiệm các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Với bề dày kinh nghiệm công tác và năng lực quản lý, điều hành, ông Phạm Quang Dũng được tin tưởng sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới, có những đóng góp thiết thực, đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Quang Dũng khẳng định, trải qua hơn 63 năm xây dựng và phát triển, VCCI đã đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ quan trọng

Trên cương vị mới, ông Dũng cam kết cùng tập thể Đảng ủy VCCI xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, chú trọng công tác tư tưởng, công tác cán bộ và quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Về nhiệm vụ thời gian tới, tân Bí thư Đảng ủy VCCI nhấn mạnh ba trọng tâm gồm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội VIII VCCI, bảo đảm văn kiện, Điều lệ và công tác nhân sự đúng quy định; triển khai sắp xếp tổ chức theo Kết luận số 230 của Trung ương, bảo đảm thực hiện tốt các chức năng cốt lõi của VCCI; chuẩn bị chu đáo cho năm APEC 2027.

Trước đó, Quốc hội bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI.