Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được bầu làm Chủ tịch VCCI

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng được Ban Chấp hành VCCI bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026. (Nguồn: VCCI)

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 14, khóa VII, ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: Việc Ban Bí thư thống nhất điều động ông Phạm Quang Dũng, cán bộ có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và điều hành kinh tế vĩ mô thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương đối với VCCI.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, ông Nguyễn Phi Long kỳ vọng, ông Phạm Quang Dũng cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn để đồng hành, hỗ trợ khối doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Giao nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Phi Long đề nghị, trên cương vị người đứng đầu, đồng chí Bí thư cần cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hoàn thành xây dựng vị trí việc làm; sớm ban hành đầy đủ quy chế làm việc theo mô hình trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương từ năm 2025, bảo đảm thực hiện nghiêm cơ chế nêu gương và trách nhiệm người đứng đầu.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phi Long cũng chỉ đạo VCCI cần khẩn trương tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, phải tập trung hoàn thiện văn kiện và tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất, chú trọng nội dung cốt lõi: Sửa Điều lệ theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tinh gọn đầu mối, nhân sự và tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu; đổi mới công tác nhân sự, lựa chọn, mời các doanh nghiệp tiêu biểu vào Ban Chấp hành (khoảng 100 ủy viên) làm bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, tránh hình thức…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ vinh dự được nhận quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy VCCI nhiệm kỳ 2025 - 2030… ông Phạm Quang Dũng cho biết, hơn 63 năm qua, VCCI đã trưởng thành cùng công cuộc đổi mới, hội nhập đất nước; là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người sử dụng lao động, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ.đ

“Tôi trân trọng những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ và Liên đoàn, Ban Thường trực, Ban Chấp hành khóa VII cùng tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động”, ông Phạm Quang Dũng nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch VCCI phát biểu nhận nhiệm vụ. (Nguồn: VCCI)

Ông Phạm Quang Dũng mong muốn vận dụng kinh nghiệm tích lũy để đóng góp cho hoạt động của VCCI, đồng thời tiếp tục nhận được sự đồng hành của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ trước mắt, tân Chủ tịch VCCI xác định ba trọng tâm. Trước hết là chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội VIII của VCCI, hoàn thiện văn kiện, điều lệ và công tác nhân sự. Tiếp đó, duy trì các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, góp ý chính sách, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Đồng thời, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội tháo gỡ khó khăn, đưa các chủ trương, chính sách đến với cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Tân Chủ tịch VCCI cũng cam kết làm việc dân chủ, minh bạch, lắng nghe trước khi quyết định và đánh giá công việc bằng kết quả.

Ông Phạm Quang Dũng sinh năm 1973, quê Thanh Hóa, giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1/1/2024.

Trước khi chuyển sang Ngân hàng Nhà nước, ông Dũng có hơn 30 năm công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), từng giữ các cương vị Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Ngoài tân Chủ tịch VCCI Phạm Quang Dũng, hiện VCCI có 4 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Hoàng Quang Phòng; ông Nguyễn Quang Vinh; ông Bùi Trung Nghĩa; ông Trần Bá Dương (Phó Chủ tịch không chuyên trách).

VCCI là tổ chức quốc gia, phi chính phủ, phi lợi nhuận, tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Mục tiêu của tổ chức này là phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa.

Về mặt tổ chức, VCCI là tổ chức thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức danh chủ tịch là chức danh do Ban Chấp hành VCCI bầu.