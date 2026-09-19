Phó Thống đốc: Huy động vốn lớn cần đi cùng với kỷ luật của thị trường

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư Techcombank 2026 sáng 19/9 tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn 2026-2030, nền kinh tế cần có một bước chuyển mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, thể chế và đặc biệt là hiệu quả trong việc phân bổ các nguồn lực.

Trong đó, ổn định kinh tế vĩ mô là nền tảng củng cố niềm tin và tạo sự hấp dẫn cho môi trường đầu tư. Theo Phó Thống đốc, việc kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định lãi suất, tỷ giá và các cân đối lớn giúp nhà đầu tư giảm rủi ro, dự báo chính xác hơn về các chi phí cũng như hiệu quả đầu tư. Qua đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm cơ sở để triển khai các kế hoạch dài hạn, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tái đầu tư vào các dự án.

“Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm mục tiêu đảm bảo cân đối lớn kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định”, Phó Thống đốc nói.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh.

Một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì tốc độ tăng trưởng cao là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, đô thị, logistics và chuyển đổi số, công nghệ số...

Nhu cầu vốn cho các dự án này rất lớn, trong khi thời gian triển khai và hoàn vốn thường kéo dài. Vì vậy, bên cạnh vai trò dẫn dắt của đầu tư công, Việt Nam cần huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực từ khu vực tư nhân, các nhà đầu tư có tổ chức, thị trường vốn trong nước, đặc biệt là các dòng vốn dài hạn quốc tế.

“Trong tiến trình đó, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng, nhưng không chỉ với tư cách là bên cung cấp tín dụng, các ngân hàng thương mại cần từng bước trở thành đối tác tài chính toàn diện, có khả năng tư vấn, cấu trúc và thu xếp giải pháp vốn phù hợp với từng dự án”, Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý các ngân hàng nói chung cần nâng cao năng lực thẩm định, quản trị rủi ro, tài trợ hợp vốn và kết nối nguồn vốn trong nước với quốc tế. Việc cung ứng vốn luôn phải gắn với an toàn hệ thống, chất lượng tín dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội và tính thực chất của dự án.

Cùng với đó, Việt Nam cần phát triển cân bằng hơn thị trường tiền tệ và thị trường vốn, mở rộng các kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp.

“Một hệ sinh thái tài chính đa tầng, minh bạch và vận hành hiệu quả sẽ góp phần giảm áp lực lên kỳ hạn, lên hệ thống ngân hàng và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những tác động từ bên ngoài”, Phó Thống đốc khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước là tăng trưởng nhanh cần đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, huy động vốn lớn cần đi cùng với kỷ luật của thị trường, đổi mới sáng tạo cần đi cùng với quản trị rủi ro.

Theo ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, dù phải đối mặt với nhiều biến động và bất định trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đã chứng minh được sức chống chịu và phục hồi hết sức ấn tượng.

Trong bối cảnh đó, chúng ta thực sự đã được chứng kiến khởi đầu của những bước cải cách vô cùng táo bạo, những khoản đầu tư tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ. Theo ông, đây chính là “bình minh của quá trình biến khát vọng thành hành động, biến tầm nhìn thành hiện thực”.

“Đây không chỉ đơn thuần là tăng trưởng kinh tế, mà còn là một kỷ nguyên mới, nơi những giá trị lớn hơn được tạo ra. Một kỷ nguyên được thúc đẩy bởi hạ tầng, công nghệ, sự chuyển dịch công nghiệp, cũng như tầng lớp người dân có mức thu nhập cao đang gia tăng nhanh chóng”, ông Jens Lottner nói.