Phó Thị trưởng ở Nhật Bản bị xe diễu hành lễ hội đè tử vong

Ông Akihiro Nabae, Phó Thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime, đang cùng những người khác khiêng một chiếc xe rước khổng lồ trong lễ hội hôm 17/10 thì bị chiếc xe đè lên người, theo thông tin từ chính quyền thành phố và cảnh sát.

Ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Ông Makoto Hagiyama, Phó giám đốc một đồn cảnh sát địa phương, cho biết nguyên nhân và diễn biến chính xác của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Nhà chức trách chưa xác định liệu chiếc xe rước bị lật hay nạn nhân mất thăng bằng trước khi bị đè trúng.

Theo truyền thông địa phương, 11 chiếc xe rước được xếp sát nhau tại thời điểm xảy ra vụ việc. Khối lượng đè lên ông Nabae có thể lên tới 3 tấn.

Một lễ hội truyền thống ở Nhật Bản. Ảnh: CC/Wiki

Lễ hội Saijo được tổ chức hằng năm bởi các đền thờ địa phương, nổi bật với những đoàn xe rước được trang trí công phu bằng hình tượng hoa, chim và chiến binh. Theo trang web của thành phố, sự kiện có lịch sử từ thời Edo (1603-1868) nhằm bày tỏ lòng biết ơn các vị thần vì mùa màng bội thu.

Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau khi hai người thiệt mạng trong các tai nạn riêng biệt tại lễ hội truyền thống ở phía tây Osaka. Theo các báo cáo, những người này tử vong khi xe rước bị lật trong lúc người tham gia thực hiện các cú rẽ ở tốc độ cao.

Hồi tháng 2, hai người khác cũng thiệt mạng sau một vụ chen lấn tại lễ hội Hadaka Matsuri, còn được gọi là “Lễ hội người đàn ông khỏa thân” ở Nhật Bản.

Các vụ tai nạn liên tiếp làm dấy lên lo ngại về an toàn tại những lễ hội truyền thống có đông người tham gia, đặc biệt là các sự kiện sử dụng xe rước lớn và đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người.