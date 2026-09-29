Phố Thành Thái trước khi triển khai thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ

Phố Thành Thái có chiều dài khoảng 750m, thuộc địa bàn phường Cầu Giấy. Điểm đầu của phố Thành Thái bắt đầu từ ngã tư giữa phố Duy Tân và Trần Thái Tông đến đầu ngõ 318 Nguyễn Khang.

Phố Thành Thái có 4 làn xe chạy, nằm sát Công viên Cầu Giấy và bao quanh bởi nhiều tòa chung cư cao tầng. Dọc tuyến phố giao với các phố Hoàng Quán Chi, Khúc Thừa Dụ và Trương Công Giai.

Theo Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 31-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, tuyến phố Thành Thái sẽ triển khai thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ.

Phố Thành Thái được định hướng không chỉ là tuyến phố dành cho người đi bộ mà còn trở thành không gian văn hóa cộng đồng đa chức năng.

Tại đây, người dân và du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và tiếp cận những tiện ích, ứng dụng công nghệ trong một không gian mở, hiện đại.

Không gian này hướng tới hội tụ 5 giá trị: Tri thức - công nghệ; Văn hóa - làng nghề; Gia đình - cộng đồng; Không gian xanh; Kinh tế đêm văn minh.

Cùng với đó, gắn với định hướng xây dựng “Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng”.

Không gian xanh đan xen dọc tuyến phố, một số khoảng không gian dưới hàng cây được người dân tận dụng để nghỉ ngơi.

Về tương lai của tuyến phố đi bộ, văn minh và rất nhiều điểm mới "kích hoạt" giá trị sáng tạo của người dân, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, phường mong muốn doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn đề xuất các phương án tổ chức, mô hình vận hành phù hợp, cùng xây dựng Thành Thái thành không gian văn hóa cộng đồng đặc sắc, có sức sống. Các ý tưởng về tổ chức không gian, ứng dụng công nghệ, kết nối nguồn lực đang được nghiên cứu, hoàn thiện, hướng tới triển khai Đề án hiệu quả, bền vững.

Việc hình thành thêm một không gian công cộng phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi và giao lưu cộng đồng sẽ mang lại sức sống cho đô thị về đêm.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để những giá trị truyền thống của địa phương được kể lại bằng cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Thông qua công nghệ, nghệ thuật, thiết kế sáng tạo và những hoạt động trải nghiệm trực tiếp.