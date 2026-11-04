Phố sách Đinh Lễ: Sức hấp dẫn riêng trong nhịp sống mới

Không chỉ tìm mua những cuốn sách yêu thích, nhiều người còn đến đây để đọc thử, lựa chọn sách làm quà tặng hay khám phá không gian của các hiệu sách lâu năm. Những trải nghiệm ấy đang góp phần tạo nên sức hút riêng của con phố.

Những cuộc hẹn với sách

Giữa những kệ sách trên phố Đinh Lễ, mỗi người có một cách lựa chọn riêng. Người tìm đúng đầu sách mình cần, người dành thời gian xem bìa, lật giở từng trang trước khi quyết định. Xen giữa những nhóm bạn trẻ là các cặp đôi, vợ chồng và người lớn tuổi cùng tìm mua sách. Không ít người kiên nhẫn đi dọc các kệ, đọc thử những cuốn sách thu hút sự chú ý.

Phố sách Đinh Lễ là điểm đến hấp dẫn của những người yêu sách.

Theo ghi nhận, hoạt động mua bán tại các cửa hàng sách trên phố Đinh Lễ diễn ra khá nhộn nhịp. Phần lớn khách chủ động lựa chọn sách theo nhu cầu, chỉ tìm đến nhân viên khi cần tư vấn. Với nhiều người, việc trực tiếp đến hiệu sách không đơn thuần là mua một cuốn sách mà còn là khoảng thời gian dành cho sở thích đọc và khám phá những đầu sách mới.

Đến từ Nghệ An, ông Trần Đình Khiêm (79 tuổi) thường dành thời gian ghé phố Đinh Lễ mỗi dịp tới Hà Nội. Không chỉ tìm mua sách cho bản thân, ông còn lựa chọn những cuốn sách dành tặng bạn bè, trong đó có cả những người bạn nước ngoài.

Với ông Khiêm, những cuốn sách không chỉ phục vụ nhu cầu đọc của bản thân mà còn là món quà để chia sẻ kiến thức, giới thiệu văn học và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dù hiện nay có thể tiếp cận nhiều tài liệu qua internet, ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những cuốn sách in, nhất là sách cũ. “Đối với tôi, đọc sách rất quan trọng. Dù ngày nay người ta đọc sách trên mạng rất nhiều, nhưng mỗi cuốn sách in với tôi đều rất giá trị”, ông Khiêm chia sẻ.

Nếu ông Khiêm tìm đến Đinh Lễ để lựa chọn sách cho mình và bạn bè, thì Trần Thảo Nguyên, một sinh viên, lại yêu thích trải nghiệm trực tiếp khám phá những cuốn sách mới. Từ tiểu thuyết đến các đầu sách tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI), Thảo Nguyên có nhiều mối quan tâm khác nhau. Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin qua màn hình, cô thích được cầm sách trên tay, xem nội dung, đọc thử và tự mình quyết định lựa chọn. “Đối với em thì việc đọc sách giấy không chỉ đơn thuần là thu thập thông tin mà còn là một trải nghiệm thú vị”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Theo Thảo Nguyên, đọc sách giấy còn giúp cô tập trung hơn so với đọc trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Những tin nhắn, thông báo từ mạng xã hội đôi khi khiến quá trình đọc trên thiết bị điện tử bị gián đoạn. Bởi vậy, dù thường xuyên tiếp cận công nghệ và quan tâm đến những lĩnh vực mới như AI, cô vẫn dành thời gian tìm đến các hiệu sách truyền thống.

Từ người lớn tuổi tìm mua sách làm quà đến sinh viên yêu thích việc đọc thử, lựa chọn sách trực tiếp, mỗi độc giả mang đến Đinh Lễ một nhu cầu khác nhau. Chính những trải nghiệm cá nhân ấy góp phần duy trì sự gắn bó của người đọc với các hiệu sách trên con phố này.

Sức hút từ những hiệu sách lâu năm

Bên cạnh những cửa hàng bày bán nhiều thể loại sách, phố Đinh Lễ còn có các hiệu sách lâu năm, gắn với ký ức của nhiều thế hệ độc giả Hà Nội. Trong số đó, Nhà sách Mão, nằm trên gác hai khu tập thể số 5 Đinh Lễ, là một địa chỉ được nhiều người tìm đến.

Tại đây, bên cạnh những khách chăm chú đọc và lựa chọn sách, không ít bạn trẻ dành thời gian tham quan, chụp ảnh, khám phá không gian cửa hàng. Cùng một địa điểm nhưng mỗi người có một mục đích khác nhau: Người tìm mua sách cũ, người muốn tận mắt trải nghiệm một hiệu sách đã gắn bó với phố Đinh Lễ qua nhiều thập niên.

Nhà sách Mão gắn với tên tuổi của ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão, những người có đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành phố sách Đinh Lễ. Hai ông bà bắt đầu bán sách từ năm 1990, ban đầu bằng một chiếc xe nôi đựng vài chục cuốn sách tại khu vực tháp Hòa Phong. Sau thời gian bán sách trên vỉa hè, đến năm 1993, hai ông bà mua được một gian nhà trên gác hai khu tập thể số 5 Đinh Lễ, từng bước xây dựng Nhà sách Mão thành địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách.

Hơn ba thập niên trôi qua, hoạt động của hiệu sách có những thay đổi cùng nhu cầu của khách hàng. Anh Vũ Văn Vũ, quản lý Nhà sách Mão, cho biết bên cạnh những độc giả thường xuyên ghé mua sách, cửa hàng còn đón thêm nhiều khách mới. Kể từ sau khi Hà Nội triển khai dự án quy hoạch hồ Gươm, lượng khách ghé cửa hàng đông gấp 2 đến 3 lần trước đây. Đáng chú ý, một bộ phận khách trẻ tìm đến không chỉ để mua sách mà còn tham quan và trải nghiệm không gian của hiệu sách.

Sự hiện diện của những vị khách này phần nào cho thấy vai trò của hiệu sách truyền thống đang trở nên đa dạng hơn. Nếu trước đây, việc tìm mua một đầu sách là lý do chủ yếu để khách ghé cửa hàng, thì nay, với một số người trẻ, bản thân không gian hiệu sách cũng có sức hấp dẫn riêng. Việc tham quan, chụp ảnh không đồng nghĩa với thói quen đọc sách thường xuyên, nhưng có thể trở thành dịp để họ tiếp xúc, tìm hiểu những cuốn sách mà trước đó chưa từng biết đến.

Trong thời đại số, việc tìm kiếm thông tin, đặt mua và đọc sách ngày càng thuận tiện. Chỉ với một thiết bị kết nối internet, người đọc có thể tiếp cận nhiều đầu sách mà không cần trực tiếp đến cửa hàng. Tuy nhiên, những trải nghiệm tại phố Đinh Lễ cho thấy hiệu sách truyền thống vẫn đáp ứng những nhu cầu riêng: Được tận mắt xem một cuốn sách, lật giở từng trang, tìm kiếm một ấn phẩm cũ hay dành thời gian khám phá không gian gắn bó với nhiều thế hệ độc giả.

Trong lần ghé phố Đinh Lễ này, ông Khiêm đã tìm được cuốn sách ưng ý. Với những người trẻ như Thảo Nguyên, niềm thích thú đôi khi bắt đầu từ việc tình cờ bắt gặp một cuốn sách hay giữa những kệ sách. Dù công nghệ mang đến ngày càng nhiều lựa chọn, những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người đọc và sách giấy vẫn tiếp diễn trên con phố quen thuộc giữa lòng Hà Nội.