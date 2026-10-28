Phố sách Đinh Lễ 'cũ nhưng vàng' với giới trẻ Hà Nội, uy lực 'thắng' công nghệ là gì?

Mê lực của "bản cứng"

Nằm giữa trung tâm Thủ đô, phố sách Đinh Lễ là địa chỉ quen thuộc của những người yêu sách. Dọc con phố nhỏ là những hiệu sách nằm san sát, với đa dạng thể loại từ văn học, lịch sử, sách thiếu nhi đến các đầu sách kỹ năng, ngoại ngữ...

Trong thời đại mà việc mua hay đọc một cuốn sách chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, máy đọc sách, trải nghiệm được cầm "bản cứng", được sở hữu một cuốn sách lật giở chân thực, mùi giấy hay mực in tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Đôi khi, một chuyến đi tìm cuốn sách đã lên kế hoạch trước lại kết thúc bằng việc mang về những tựa sách hoàn toàn mới, được tình cờ phát hiện trong lúc dạo quanh và tham khảo các kệ sách.

Phố sách Đinh Lễ vẫn luôn là điểm đến yêu thích của độc giả mọi lứa tuổi.

Không gian phố sách vì thế cũng trở thành nơi nuôi dưỡng những thói quen đọc rất tự nhiên. Thay vì chỉ tiếp cận các đầu sách thông qua những bài giới thiệu hay xu hướng trên mạng xã hội, người trẻ có cơ hội khám phá nhiều thể loại, tìm hiểu những tác giả mới và trực tiếp trao đổi với người bán về cuốn sách mình quan tâm. Chính những trải nghiệm giản dị ấy đã khiến phố sách Đinh Lễ có một vị trí riêng trong đời sống của những người trẻ yêu sách hiện đại.

Nhà sách Mão - căn gác nhỏ lưu giữ những câu chuyện dài

Nhắc đến “thiên đường sách” Đinh Lễ, không thể không nhắc đến một trong những nhà sách tiêu biểu - nhà sách Mão. Khác với những cửa hàng có mặt tiền hướng thẳng ra phố, nhà sách Mão nằm trên tầng 2 của khu tập thể cũ trong con ngõ nhỏ số 5 Đinh Lễ. Để tìm đến đây, khách phải đi qua một lối ngõ nhỏ chỉ vừa đủ 2 người đi, bước lên những bậc cầu thang dẫn tới căn gác sách nằm tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài.

Lối vào nhỏ qua hành lang khu tập thể cũ giữa phố sách Đinh Lễ.

Tường xanh và đặc biệt là chiếc cầu thang xoắn ốc nối giữa hai tầng kín sách tạo nên diện mạo cổ điển đặc trưng của nhà sách Mão. Đằng sau căn gác nhỏ là câu chuyện về tình yêu sách của vợ chồng ông Lê Luy và bà Phạm Thị Mão, những người tiên phong trong hoạt động kinh doanh sách tại khu vực Đinh Lễ.

Chiếc cầu thang xoắn ốc là nét đặt trưng của Nhà sách Mão.

Bên cạnh những cuốn sách phổ biến trên thị trường, nơi đây còn được biết đến là địa chỉ để độc giả tìm kiếm các ấn phẩm cũ, những cuốn sách ít gặp hoặc đã ngừng tái bản. Khách đến Nhà sách Mão có thể vì lý do đi theo góc ảnh "sống ảo" viral nhưng ở lại và trở lại vì không gian đọc trên căn gác nhỏ được bao vây bởi sách.

Sự chuyển mình của phố sách Đinh Lễ

Qua nhiều năm, phố sách Đinh Lễ không ngừng cập nhật mới như cải thiện không gian đọc, khu sân khấu là nơi tổ chức biểu diễn, hoạt động giao lưu nhỏ cuối tuần hay những buổi mắt sách, hội sách... được tổ chức, góp phần duy trì và lan tỏa văn hóa đọc bắt kịp xu hướng thời đại. Tương lai, có thể phố sách Đinh Lễ sẽ còn có những thay đổi mạnh mẽ hơn theo nhịp sống hiện đại của Thủ đô. Nhưng đâu đó, vẫn có bạn trẻ cũng như người dân mong muốn hồn cốt của phố sách Đinh Lễ được giữ lại song song với đổi thay cần thiết.

Bạn Phương Uyên (21 tuổi) bày tỏ mong muốn phố sách giữ nguyên dáng vẻ ấm cúng, gần gũi: "Mình đến đây vừa để chụp ảnh, vừa vì tình yêu dành cho sách. So với việc đọc hay mua sách online, mình thích cảm giác được ngửi mùi sách giấy và tận hưởng nét xưa cũ đặc trưng của Hà Nội. Mình mong rằng dù đô thị có thay đổi theo thời gian, những không gian ấm cúng như thế này vẫn sẽ được gìn giữ để mọi người tiếp tục đến và trải nghiệm".

Đồng quan điểm, cô bạn Lam và Vân (19 tuổi) cũng hi vọng không gian hoài niệm như Nhà sách Mão hay những hiệu sách lâu đời được giữ lại như một nét đặc trưng của phố sách Đinh Lễ giữa sự chuyển mình của nhịp sống hiện đại. Bởi sự tồn tại "cũ nhưng vàng" của nơi này còn đóng một phần quan trọng trong việc lưu giữ kỷ niệm của nhiều người dân Hà Nội.