Phố phường rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội thảo khoa học cấp quốc gia
Chào mừng Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, các tuyến phố trung tâm của tỉnh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền. Không khí phấn khởi cùng diện mạo đô thị khang trang, tươi mới thể hiện sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh trong công tác chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công hội thảo.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/pho-phuong-ruc-ro-co-hoa-chao-mung-hoi-thao-khoa-hoc-cap-quoc-gia-310667.htm