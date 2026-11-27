Trong nguồn tài liệu chiến tranh được lưu trữ tại Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ, có một cuốn sổ tay mang tên quân nhân Nguyễn Văn Tiếu, quê Nghệ An. Sáu mươi tám trang giấy lưu giữ thơ ca, tranh vẽ, những chặng hành quân và lời chia tay đồng đội, gợi lên chân dung một người lính tài hoa, có đời sống tâm hồn phong phú.Được Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” (TTU-VWAI) do Chính phủ Mỹ tài trợ, hồ sơ đang mở ra những đầu mối tìm kiếm chủ nhân, thân nhân và đồng đội, với mong muốn đưa ký ức người lính trở về đúng địa chỉ yêu thương.