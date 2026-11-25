Tối nay (25/11), Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ qua, trên khu vực phía Đông và vùng núi cao của tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm, riêng trạm Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 207,4mm, trạm Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ) 193,4mm, trạm Nghĩa Thọ (xã Trà Giang) 124,2mm.

Mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Hữu Trác, Nguyễn Nghiêm... ngập cục bộ.

Các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu.

Phía trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là một trong những khu vực ngập sâu nhất. Nhiều người đi xe máy khi đến đây đã không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải quay đầu.

Không ít người phải dắt xe qua khu vực mênh mông nước.

Tại những vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo trong 6 giờ tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương, tập trung ở các khu vực miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà và Kon Plông... Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.