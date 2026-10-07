Phố phường Hà Tĩnh 'dịu dàng' trong tiết trời se lạnh

Những ngày đầu tháng 10, phố phường Hà Tĩnh bắt đầu đón những đợt gió lạnh đầu mùa. Khi những cơn mưa xuất hiện, từng đợt gió mùa đông bắc len qua các tuyến phố, xua tan cái oi nồng của những ngày nắng nóng.

Trên các tuyến đường trung tâm như Phan Đình Phùng, Lê Duẩn, Hàm Nghi, Nguyễn Công Trứ…, dòng người hối hả ngược xuôi trong những chiếc áo khoác mỏng.

Phố phường dường như chậm lại, "dịu dàng" hơn trong tiết trời se lạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, không khí lạnh ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh khiến nhiệt độ giảm thấp, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong tiết trời se lạnh, nhịp mưu sinh của người dân vẫn tiếp diễn. Những chiếc áo ấm mỏng được người dân chuẩn bị khi ra đường, nhất là vào sáng sớm và chiều tối.

Với người lao động ngoài trời, gió mùa về cũng kéo theo những thay đổi trong công việc. Họ chủ động mặc thêm áo ấm để bảo vệ sức khỏe.

Gió mùa đông bắc về không chỉ mang theo sự thay đổi của thời tiết mà còn gợi lên những cảm nhận rất riêng về nhịp sống nơi phố phường Hà Tĩnh.

Giữa những ngày giao mùa, phố phường Hà Tĩnh mang vẻ đẹp bình dị, thân quen. Cái lạnh đầu mùa cũng làm cho những khoảnh khắc trong cuộc sống trở nên gần gũi, ấm áp giữa sự chuyển mình của đất trời và nhịp sống nơi phố thị.