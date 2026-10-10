Phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Đường Độc Lập hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông thoáng, rực rỡ cờ hoa.

Tại các tuyến phố trung tâm, nhiều pa-nô cỡ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" được dựng lên trang trọng.

Hà Nội những ngày này vô cùng rực rỡ. Toàn thành phố khoác lên mình tấm áo mới. Tại các tuyến phố trung tâm, nhiều cụm pa-nô cỡ lớn được dựng lên trang trọng. Dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô" nổi bật trên đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Xã Đàn, Tây Hồ và quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trên đỉnh Cột cờ Hà Nội nghiêm trang, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh. Dọc các vỉa hè, những thảm hoa tươi rực rỡ sắc màu tạo nên điểm nhấn thị giác đầy ấn tượng.

Không chỉ các cơ quan công sở trang hoàng lộng lẫy, người dân trong từng con ngõ nhỏ cũng náo nức tự tay treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà. Tất cả tạo nên không gian lễ hội thiêng liêng, tràn đầy sức sống.

Không gian rực rỡ cờ hoa làm đẹp cảnh quan đô thị và nhanh chóng trở thành không gian văn hóa sống động, thu hút rất đông người dân và du khách thập phương đến trải nghiệm.

Trên các tuyến phố, từng nhóm bạn trẻ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Họ hồ hởi lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân bên sắc cờ đỏ thắm.

Hơn 7 thập kỷ đã trôi qua kể từ mốc son ngày 10/10/1954 - thời khắc đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản Thủ đô trong rừng cờ hoa chào đón.

Hà Nội hôm nay đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh, nơi đây đã vươn mình thành đô thị khang trang, hiện đại xứng đáng là “Thành phố vì hòa bình”, là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế lớn của cả nước.

Dịp kỷ niệm năm nay càng ý nghĩa hơn nhờ hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Thành phố cũng đang chuẩn bị cho những bữa tiệc pháo hoa rực rỡ vào đêm kỷ niệm.

Những sắc cờ hoa tung bay trong gió thu gợi nhớ về thời khắc lịch sử thiêng liêng cũng như gửi gắm niềm tin vững chắc của thế hệ hôm nay vào một Hà Nội đổi mới. Thủ đô sẽ phát triển bền vững nhưng vẫn vẹn nguyên bản sắc nghìn năm văn hiến.