Phố phường Hà Nội đón gió Thu trong nồng nàn mùi hương hoa sữa

Mỗi độ Thu về, mùa hoa sữa Hà Nội lại trở thành đề tài bất tận cho những tâm hồn yêu phố. Nhiều con đường, góc phố, ngõ nhỏ được bao phủ bởi sắc trắng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mùa hoa sữa Hà Nội thường bắt đầu từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10, khi gió heo may mang hơi se lạnh về phố. Hoa kết thành từng chùm nhỏ, trắng ngà hoặc vàng nhạt, đón nắng thu rồi khẽ rơi theo từng cơn gió. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không rực rỡ sắc màu, loài cây ấy chọn cách khiêm nhường đứng bên những vỉa hè, từng chùm hoa trắng ngà nhỏ xíu lại bung nở, chiếm trọn không gian bằng một thứ "quyền lực" dịu dàng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những chùm hoa nhỏ li ti, màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, kết thành từng cụm vươn mình đón nắng. Đến giữa tháng 9, khi nắng thu đã dịu và những cơn gió lành đầu mùa ghé thăm thì mùa hoa sữa Hà Nội bắt đầu nở rộ, mang đến khung cảnh thơ mộng cho phố phường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hoa sữa thường nở từ tháng 9 đến tháng 12, nhưng đẹp và thơm nhất là khoảng cuối tháng 10, mùi hương nồng nàn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với những ai yêu Hà Nội, hương hoa sữa chính là ký ức, là tiếng vọng của tuổi thanh xuân, của những buổi hẹn hò vội vã dưới tán cây. Thiếu đi hương hoa sữa, mùa thu thủ đô dường như sẽ khuyết đi một mảnh hồn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với người yêu sự lãng mạn, đây là lúc lý tưởng để ngồi quán cà phê ven đường, nhấp ngụm cà phê nóng và nhìn dòng người qua lại dưới hàng cây hoa sữa. Chỉ cần một buổi dạo bước cùng người thương trong mùa hoa sữa Hà Nội là bao muộn phiền dường như cũng tan biến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Không quá khoa trương, hoa sữa chọn cách hiện diện bền bỉ trong ký ức. Một con đường chỉ cần đôi ba cây hoa sữa lâu năm cũng đủ để mỗi mùa Thu đến, người ta lại mong ngóng và chờ đợi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với nhiều người mỗi khi phố thơm hương hoa sữa thường dạo xe chậm rãi qua từng con phố, để gió lùa qua tóc, mang theo hương hoa, như một món quà nhỏ của tạo hóa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hương hoa sữa có thể khiến người ta ngột ngạt, nhưng khi xa lại thấy nhớ. Nó trở thành dấu hiệu báo Thu về, gợi lên bao cảm xúc khó tả. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong vòm cây quen thuộc ấy, dưới làn hương nồng nàn ấy, ta như tìm lại được những rung động đầu đời, ấm áp lạ thường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hoa sữa trong thơ của nhà thơ Nguyễn Phan Hách lại kể chuyện tình, cũng như cảm nhận của nhiều đôi trai gái mỗi độ Thu về Hà Nội, từng góc phố thân quen với cái nắm tay e thẹn dưới cây hoa sữa. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Có người cảm nhận và yêu mùi hương tinh khiết nồng nàn này tựa như cách cảm nhận về mối tình đầu mong manh nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thế nhưng, tình yêu nào đôi khi cũng có những nỗi niềm khó xử. Khi được trồng với mật độ quá dày đặc ở các tuyến phố hẹp, thứ hương thơm nồng nàn ấy với một số người lại trở thành nỗi phiền toái. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mùi hương quá đậm đặc lan tỏa trong không gian kín dễ gây cảm giác oi nồng, khó thở, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và sinh hoạt của nhiều hộ dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước thực trạng đó, chính quyền Hà Nội đã xem xét để di dời và quy hoạch lại những hàng cây quá dày về các khu vực công cộng ngoại thành hoặc các công viên sinh thái lớn. Hoa sữa vẫn sẽ tỏa hương, nhưng ở một khoảng cách vừa đủ để người ta thương nhớ, thay vì những cái cau mày giữa những ngột ngạt của phố thị đông đúc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)