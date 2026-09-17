Phố lồng đèn mùa Trung Thu 2026: Thu hút bạn trẻ tham quan, tìm về các giá trị truyền thống

Ngay từ cổng vào, con đường này đã được trang hoàng rực rỡ với đủ loại lồng đèn. Dịp Trung Thu mỗi năm, phố lồng đèn thu hút rất nhiều khách tham quan nói chung, bạn trẻ nói riêng. Càng về đêm, con phố càng nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên, các mẫu mã lồng đèn vẫn không có nhiều thay đổi so với mọi năm. Năm nay, cũng không có kiểu lồng đèn nào “hot trend”. Chủ yếu vẫn là các mẫu lồng đèn điện tử, lồng đèn giấy kiếng đủ màu sắc.

Trao đổi với một tiểu thương trong phố lồng đèn, phóng viên Sinh Viên Việt Nam ghi nhận, lượng khách tham quan vẫn đông nhưng sức mua không tăng. “Khách chủ yếu đi tham quan, ngắm nghía, chụp ảnh. Còn lại, khách chỉ mua các loại lồng đèn nhỏ giá tầm 20.000 đến 50.000 đồng, chủ yếu để tạo dáng khi chụp hình”, vị tiểu thương này cho biết.

Chưa kể, Trung Thu năm nay thời tiết thất thường. Thỉnh thoảng, trời đổ mưa đột ngột cũng gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan tại phố lồng đèn. Xung quang con phố nhỏ này, các điểm giữ xe cũng được bố trí nhiều hơn giúp mọi người thuận tiện di chuyển. Giá giữ xe mỗi chiếc là 10.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà các tiểu thương khó chịu khi khách chụp ảnh. Thay vào đó, họ vẫn nhiệt tình chào đón khách ghé qua tham quan. Với các tiểu thương nơi này, khách ra vào nhộn nhịp càng làm thêm sức hút cho con phố nhỏ, vốn đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân TP. HCM mỗi dịp Trung Thu.

Hà Mi (ngụ phường Tân Phú) cho biết: “Theo thói quen, cứ đến Trung Thu là mình với bạn bè rất thích ra đây chụp hình. Mỗi lần chụp ảnh, mình và bạn bè cũng mua ủng hộ các cô chú trong phố lồng đèn. Mỗi chiếc lồng đèn giá cũng ngang ly trà sữa thôi nhưng đổi lại niềm vui cho tụi mình”.

Năm nay, giá cả các loại lồng đèn đều không tăng. Với các kiểu lồng đèn điện tử giá dao động từ 150.000 đến 220.000. Với các loại lồng đèn kiếng truyền thống giá sẽ nhỉnh hơn từ 200.000 đến 400.000, tùy vào kích thước và kỹ thuật tạo dáng. Trong đó, các mẫu lồng đèn nhỏ có hình dáng con lân, thỏ ngọc được ưa chuộng nhiều, có giá từ 15.000 đến 50.000 đồng.

Nhìn chung, phố lồng đèn mua Trung Thu năm nay ưu ái cho các mẫu mã truyền thống. Hầu hết các tiểu thương đều trưng bày các dòng lồng đèn truyền thống làm từ giấy kiếng, khung tre. Các mẫu lồng đèn truyền thống như cá chép, ông sao, thỏ ngọc... được khách ưa chuộng nhiều.

“Dù có nhiều kiểu mới có nhạc, có đèn nhưng mình vẫn thích lồng đèn truyền thống. Mình thấy, mỗi mẫu là độc nhất, vì làm thủ công hoàn toàn. Đây cũng là một cách thú vị để giới trẻ tụi mình đón Trung Thu theo cách ông bà mình vẫn làm”, Khắc Bình (ngụ phường Bình Thới) chia sẻ.