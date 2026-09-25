Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 'Giảm phương thức tuyển sinh không đồng nghĩa với giảm cơ hội trúng tuyển'

Dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất từ năm 2027 của Bộ GD-ĐT đang được nhiều ý kiến quan tâm những ngày gần đây.

Theo nội dung Dự thảo, năm 2027 áp dụng 3 phương thức và từ năm 2028 giảm xuống 1 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành đào tạo, từng chương trình đào tạo; xét tuyển thẳng và cử tuyển không tính vào giới hạn này. Ở cấp cơ sở đào tạo, dự thảo vẫn quy định sử dụng tối đa 5 phương thức. Bên cạnh đó, Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Hiểu chưa đúng về chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đánh giá về những điều chỉnh được đề xuất trong Dự thảo, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ đồng tình với định hướng chuẩn hóa, minh bạch hóa và đơn giản hóa công tác tuyển sinh mà Dự thảo hướng tới.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Liên quan đến quy định về giới hạn phương thức xét tuyển, ông nhìn nhận, việc một ngành có quá nhiều phương thức xét tuyển với cách đánh giá và thang điểm khác nhau khiến việc so sánh giữa các nhóm thí sinh trở nên phức tạp. Vì vậy, giới hạn số phương thức có thể góp phần đưa thí sinh về những yêu cầu đầu vào và thang đánh giá rõ ràng, thống nhất hơn.

Đối với điều chỉnh về điểm cộng, theo PGS.TS Đặng Hồng, định hướng của Dự thảo là hạn chế việc cộng điểm ngoài thang đánh giá chính, qua đó tránh tình trạng một năng lực được ghi nhận nhiều lần và bảo đảm các thí sinh cùng dự tuyển được đánh giá theo những nguyên tắc thống nhất.

Với một số ý kiến cho rằng việc không cộng điểm riêng đồng nghĩa với giá trị của chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh bị giảm đi, PGS.TS Đặng Hồng Sơn nhìn nhận đây là cách hiểu chưa đúng.

"Không cộng điểm riêng cho chứng chỉ ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc chứng chỉ IELTS mất giá trị trong tuyển sinh. Điểm thay đổi chủ yếu là cách thức ghi nhận chứng chỉ: thay vì cộng thêm một khoản điểm ngoài thang đánh giá chính, chứng chỉ có thể được quy đổi để thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, theo quy định của từng phương thức và cơ sở đào tạo", ông nhấn mạnh.

Đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong những năm gần đây, nhà trường không áp dụng điểm cộng riêng cho chứng chỉ ngoại ngữ mà sử dụng chứng chỉ theo hướng quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong những trường hợp đáp ứng quy định. Vì vậy, định hướng này về cơ bản không làm thay đổi cách nhà trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ.

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn, giá trị của IELTS hay các chứng chỉ ngoại ngữ không chỉ nằm ở điểm số trong tuyển sinh, mà còn ở năng lực ngoại ngữ thực tế phục vụ học tập, nghiên cứu và nghề nghiệp của người học.

Tân sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thuỳ Dung

Giảm số phương thức không nhất thiết đồng nghĩa với việc giảm cơ hội trúng tuyển của thí sinh

Nhìn nhận về tác động của việc giới hạn số phương thức xét tuyển với công tác tuyển sinh của các trường và việc lựa chọn nguyện vọng của thí sinh, PGS.TS Đặng Hồng Sơn chia sẻ, đối với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định, nhà trường sử dụng hai phương thức chính là kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, giới hạn tối đa 3 phương thức từ năm 2027 về cơ bản không tạo ra xáo trộn lớn đối với nhà trường.

Tuy nhiên, nếu từ năm 2028 mỗi ngành chỉ còn một phương thức, nhà trường sẽ phải lựa chọn phương thức phù hợp nhất với yêu cầu đầu vào của từng ngành. Điều này cũng có thể làm giảm số lựa chọn của những thí sinh hiện đang sử dụng HSA hoặc kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tiếp cận cùng một ngành.

"Do đó, tôi cho rằng điều quan trọng là các trường cần công bố phương án tuyển sinh đủ sớm để thí sinh có thời gian chuẩn bị và lựa chọn nguyện vọng phù hợp", PGS.TS Đặng Hồng Sơn nhấn mạnh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Xuân Quý

Theo ông, giảm số phương thức không nhất thiết đồng nghĩa với việc giảm cơ hội trúng tuyển của thí sinh, bởi điều này còn phụ thuộc vào phương thức được lựa chọn, chỉ tiêu và cách thức tổ chức tuyển sinh.

Tuy nhiên, chắc chắn số kênh để thí sinh chứng minh năng lực và tiếp cận cùng một ngành sẽ ít hơn so với hiện nay. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp, thí sinh cần chủ động theo dõi phương án tuyển sinh chính thức của từng trường để có kế hoạch học tập và dự thi phù hợp.

"Mục tiêu quan trọng nhất là phương thức được lựa chọn phải đánh giá đúng năng lực cần thiết của ngành, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và cơ hội tiếp cận công bằng cho các nhóm thí sinh", PGS.TS Đặng Hồng Sơn cho hay.