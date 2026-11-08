Phó hiệu trưởng Đại học Quốc gia Singapore qua đời ở tuổi 57

Dấu ấn trong nghiên cứu và giáo dục

Bà Leong Ching là phó hiệu trưởng, giáo sư chuyên ngành chính sách công dựa trên hành vi tại NUS. Các hướng nghiên cứu chính của bà gồm chính sách về nước, hành vi môi trường, cải cách khu vực công và chiến lược truyền thông.

Theo Asian One, trước khi qua đời, bà đang nghiên cứu cách sử dụng công tơ nước thông minh để khuyến khích người dân tiết kiệm nước, những tác động ngoài dự kiến của các biện pháp khuyến khích không liên quan đến tiền bạc và ảnh hưởng của cách truyền tải thông điệp đến hoạt động quản trị.

Trong bài viết tưởng nhớ, NUS đánh giá Giáo sư Leong đã góp phần thay đổi phương pháp nghiên cứu chính sách về nước dựa trên việc tìm hiểu và tác động đến hành vi con người.

Giáo sư Leong Ching, Phó hiệu trưởng phụ trách đời sống sinh viên của Đại học Quốc gia Singapore (NUS), đã qua đời không lâu sau khi được bổ nhiệm giáo sư. Ảnh: Đại học Quốc gia Singapore

Theo NUS, nghiên cứu của bà phát triển từ những khảo sát ban đầu đến các thử nghiệm thực địa quy mô lớn do chính bà thiết kế, nhằm kiểm chứng hiệu quả của những biện pháp khuyến khích người dân thay đổi hành vi. Cách tiếp cận này được các chuyên gia độc lập đánh giá cao.

NUS cũng ghi nhận những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sinh viên trên cương vị Phó hiệu trưởng phụ trách đời sống sinh viên. Bà là người tiên phong đề cao phương pháp học tập thông qua trải nghiệm, đồng thời khởi xướng các sáng kiến như NUSOne nhằm nâng cao vai trò của đời sống sinh viên và khuyến khích các hoạt động học tập, trải nghiệm ngoài giảng đường.

Giáo sư Leong từng giảng dạy các học phần cốt lõi về quản trị trong chương trình thạc sĩ hành chính công. Trước đó, bà có khoảng 13 năm làm phóng viên tại Singapore Press Holdings.

Các bộ trưởng, nhà ngoại giao tưởng nhớ Giáo sư Leong

Giáo sư Tommy Koh, 88 tuổi, cho biết ông quen biết bà Leong từ khi bà còn làm báo. Hai người từng cùng viết một bài nghiên cứu khuyến khích người dân sử dụng nước máy thay vì nước đóng chai.

Ông Koh cho biết bà Leong mới được bổ nhiệm chức danh giáo sư cách đây không lâu.

“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị về công việc mới của bà. Ching, tôi sẽ không bao giờ quên bà và lòng tốt của bà”, ông Koh viết.

Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia kiêm Bộ trưởng Nội vụ Singapore K. Shanmugam cũng đăng bài tưởng nhớ bà Leong trên Facebook.

Ông gọi bà là người bạn thân thiết và cho biết bà từng là trợ lý lập pháp đầu tiên của mình khi ông còn là nghị sĩ không tham gia chính phủ.

“Bà ấy từng cùng tôi chuẩn bị nhiều bài phát biểu khi tôi còn là nghị sĩ. Qua nhiều năm, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi đã chứng kiến bà từng bước trưởng thành trong sự nghiệp... Bà là người tốt bụng, hào phóng và luôn tràn đầy sức sống”, ông Shanmugam chia sẻ.

Ông bày tỏ: “Thật đau buồn khi một người có nhiều tiềm năng như vậy lại ra đi đột ngột ở độ tuổi còn quá trẻ”.

Tối 6/11, Bộ trưởng Giáo dục Singapore Desmond Lee cũng đăng bài tưởng nhớ Giáo sư Leong, nhắc đến sự tâm huyết của bà với nhiều lĩnh vực, từ chính sách công đến phát triển bền vững.

Ông Lee cho biết bà có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động của trường đại học, nghiên cứu khoa học và hoạch định chính sách công. Các bài bình luận của bà từng được đăng trên The New York Times, International Herald Tribune, The Jakarta Post, China Daily và nhiều cơ quan báo chí trong nước.

“Cảm ơn Leong Ching vì đã nhắc nhở chúng ta nhìn xa hơn những nỗi sợ hãi và tìm thấy sức mạnh nội tại để vượt qua những thách thức phía trước. Chúng tôi sẽ rất nhớ bà”, Bộ trưởng Desmond Lee viết.

Lễ viếng Giáo sư Leong Ching được tổ chức từ ngày 6 đến 10/11.