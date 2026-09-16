Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước thềm Trung thu

Những ngày này, nếu muốn cảm nhận không khí Trung thu của Hà Nội chỉ cần ghé qua phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm). Con phố đã sớm được nhuộm rực rỡ sắc màu đỏ, vàng, xanh... xen giữa ánh đèn và những món đồ chơi dân gian được bày kín trước các cửa hàng.

Phố Hàng Mã những ngày này đông nghịt người, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần. Không khí Trung thu đang nhộn nhịp.

Hình ảnh những em bé được bố mẹ đưa đi mua đồ chơi. Có em chăm chú nhìn những chiếc đèn lồng đủ hình dáng, có em đứng trước cửa hàng rất lâu để chọn một chiếc đầu lân yêu thích. Nhiều phụ huynh thậm chí phải bế hoặc cõng con lên vai để các em có thể nhìn rõ những món đồ chơi được treo cao.

Đèn ông sao, đèn cá chép, đèn thiềm thừ, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, đầu sư tử, ông tiến sĩ giấy hay những món tò he, con giống nhiều màu sắc được treo san sát, tạo thành những mảng màu bắt mắt dọc cả tuyến phố. Giá dao động từ 15.000 - 200.000 đồng/sản phẩm tùy mẫu mã.

Giữa nhịp sống vốn rất nhanh của Hà Nội, những món đồ chơi này tạo nên một cảm giác đặc biệt. Chúng không hào nhoáng hay hiện đại theo kiểu những món đồ chơi công nghệ, nhưng lại có khả năng kéo người ta trở về với một ký ức xa xưa.

Không chỉ các em nhỏ háo hức trước những món đồ chơi nhiều màu sắc, cả người lớn cũng tìm đến phố Hàng Mã để lựa chọn quà tặng hoặc tìm lại những ký ức tuổi thơ gắn với mùa trăng tháng Tám.

"Khách đến mua đồ Trung thu rất đông, từ các gia đình, các bạn trẻ đến khách nước ngoài. Cô bán ở đây nhiều năm rồi, vui nhất là thấy những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ, đầu lân vẫn được các cháu yêu thích. Có người ngày trước đến mua đồ chơi, giờ lại đưa con cháu quay lại", cô Bích, chủ hộ kinh doanh lâu năm trên phố Hàng Mã chia sẻ.

Khách du lịch ghi lại những hình ảnh nhộn nhịp tại phố Hàng Mã.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vào dịp Trung thu và tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi đặc biệt thích những chiếc mặt nạ và đèn lồng hình đầu lân. Đây là một trải nghiệm rất khác so với những gì tôi từng thấy. Tôi nghĩ đây là một cách tuyệt vời để khám phá văn hóa Việt Nam”, anh Daniel Miller - du khách người Anh chia sẻ.

Nổi bật giữa các gian hàng là quầy tò he - món đồ chơi dân gian được nặn từ bột gạo, sặc sỡ thu hút đông đảo trẻ em và người lớn. Giá bán trung bình khoảng 50.000 đồng/sản phẩm. Những sản phẩm được chế tác công phu thì có giá từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng.

Con phố cũng thu hút các bạn trẻ đến tham quan, mua sắm và chụp ảnh. Những gian hàng rực rỡ ánh đèn trở thành bối cảnh được các bạn lựa chọn để ghi lại khoảnh khắc mùa Trung thu.

Nhiều cửa hàng trên khu vực phố cổ cũng đồng loạt trang hoàng rực rỡ, tạo nên không gian Trung thu bắt mắt, thu hút đông người dân và du khách ghé thăm, mua sắm.

Công an phường Hoàn Kiếm thường xuyên túc trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân và du khách trên phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu.

Chú Lê Văn Tuấn - Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở Cửa Đông 2 phường Hoàn Kiếm cho biết: Từ ngày 14/9 - 25/9 phường sẽ tổ chức chợ Trung thu truyền thống phố cổ năm 2026 trên phố Hàng Mã. Các điểm trông giữ xe đạp, xe máy được bố trí tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi. Riêng trên phố Thuốc Bắc có điểm trông xe miễn phí dành cho người dân sinh sống trên phố Hàng Mã.

Trong thời gian tổ chức chợ, đoạn phố Hàng Mã sẽ được cấm đường 24/24h. Các xe được phân luồng theo phương án tổ chức giao thông.

Chợ Trung thu truyền thống phố cổ được tổ chức kết nối với các hoạt động văn hóa Trung thu khác tại khu phố cổ Hà Nội, gồm chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026” tại số 22 Hàng Buồm, không gian “Đón trăng” tại Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và không gian sáng tạo về đầu sư tử truyền thống tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ.