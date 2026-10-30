Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu trước thềm Halloween

Những ngày cuối tháng 10, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã được trang hoàng với các hình ảnh, vật dụng mang đậm không khí Halloween.

Các mặt hàng Halloween được bày bán đa dạng, từ phụ kiện trang trí đến trang phục hóa trang với nhiều mức giá khác nhau.

Càng về chiều tối, phố Hàng Mã càng đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Nhiều phụ huynh đưa con đến phố Hàng Mã lựa chọn trang phục, phụ kiện cho dịp Halloween. Những chiếc mũ phù thủy, mặt nạ và bộ đồ hóa trang nhiều màu sắc thu hút sự chú ý của các em nhỏ.

Không chỉ mua sắm, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn hóa trang và chụp ảnh tại phố Hàng Mã. Bạn Khánh Linh, 20 tuổi, chia sẻ: “Bọn mình tự tay chuẩn bị trang phục, phụ kiện hóa trang để cảm nhận không khí Halloween rõ hơn”.

Giá các mặt hàng Halloween năm nay cơ bản ổn định, một số sản phẩm còn giảm nhẹ so với năm trước.

Khi mùa Halloween chưa kết thúc, một số cửa hàng trên phố Hàng Mã đã bắt đầu bày bán các mặt hàng trang trí Noel, đón đầu nhu cầu mua sắm dịp cuối năm.